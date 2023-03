INTERCITY Hotels abre novas oportunidades de EMPREGO no Brasil

A Intercity Hotels, empresa que não para de crescer no segmento de hotelaria urbana no país, abre novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Agente de Reservas São Paulo – SP Supervisor de Andar São Paulo – SP Supervisor de Andar Vinhedo – SP Auxiliar de Cozinha Gravataí – RS Estagiário São Paulo – SP Recepcionista São Paulo – SP Jovem Aprendiz Porto Alegre – RS Agente de Serviços Teresópolis – RJ Recepcionista Ribeirão Preto – SP Recepcionista Vinhedo – SP Almoxarife Ribeirão Preto – SP Recepcionista Ribeirão Preto – SP Assistente Administrativo Financeiro Ribeirão Preto – SP Recepcionista Ribeirão Preto – SP Recepcionista Vinhedo – SP Agente de Serviços Vinhedo – SP Recepcionista São Paulo – SP Técnico de Manutenção Porto Alegre – RS Assistente de Manutenção Gravataí – RS Assistente de Manutenção Porto Alegre – RS Recepcionista São Paulo – SP Recepcionista Ribeirão Preto – SP Garçom Ribeirão Preto – SP Agente de Serviços Teresópolis – RJ Garçom Teresópolis – RJ Agente de Serviços Vinhedo – SP Agente de Serviços Teresópolis – RJ Recepcionista Teresópolis – RJ Recepcionista Cuiabá – MT Assistente de Manutenção Porto Alegre – RS Jovem Aprendiz Teresópolis – RJ Recepcionista Cuiabá – MT Agente de Serviços São Paulo – SP Auxiliar de Serviços Gerais Porto Alegre – RS Técnico de Manutenção Porto Alegre – RS Agente de Serviços São Paulo – SP Garçom Teresópolis – RJ Agente de Serviços São Paulo – SP Auxiliar de Cozinha Porto Alegre – RS Técnico de Manutenção Gravataí – RS Recepcionista Canoas – RS Agente de Serviços Canoas – RS

Sobre a Intercity Hotels

A Intercity Hotels, que pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis que também detém as marcas Yoo2 by Intercity e hi!, é uma empresa pioneira e inovadora no segmento de hotelaria urbana no país, e que vem conquistando novos destinos a cada dia.

Para comodidade de seus hóspedes recentemente a Intercity Hotels fechou uma grande parceria de distribuição com a rede homônima alemã Intercity Hotel, que administra mais de 40 hotéis na Europa, Ásia e outros destinos internacionais.

via intercity hoteis

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Intercity Hotelse cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

