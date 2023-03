Para entrar no mercado de investimentos de forma segura, é necessário considerar os pormenores que modificam a economia, considerando os fatores externos e a volatilidade do mercado.

Investimentos: dicas para entrar no mercado de forma segura e planejada

Por isso, é aconselhável que faça um planejamento financeiro que considere suas particularidades e busque por informações através de fontes oficiais.

Cuidado com golpes

Existem muitas empresas que surgem na internet com ofertas de riqueza rápida através de retornos exponencialmente elevados para o novo investidor. Por isso, desconfie desse tipo de situação, já que muitos “esquemas de pirâmides” utilizam esse tipo de promessa para enganar os entrantes no mercado de investimentos.

Informações oficiais

Busque informações através de fontes confiáveis, como as plataformas da Bolsa de Valores (B3) e do Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo. Além disso, pode ser viável contatar o gerente do seu banco e/ou analisar a viabilidade de investir através de uma fintech.

O Banco Inter é um exemplo de oportunidade para o novo investidor, pois, além de oferecer cashback no cartão de crédito da instituição, é possível obter cashback investindo.

Além disso, a possibilidade de se tornar um investidor por meio de um fintech está cada vez mais orgânica, o Nubank, por exemplo, inseriu a possibilidade de investimento no tesouro direto por meio do próprio aplicativo da fintech, o que antes era possível apenas pela NuInvest.

Sendo assim, é válido considerar essas possibilidades para elevar a sua segurança durante a sua entrada no mercado de investimentos, minimizando suas chances de ser vítima de golpes ou fraudes.

Diversificação e renda fixa

É válido ressaltar que o novo investidor deve começar por opções de renda fixa, pois são possibilidades que permitem que o investidor saiba o valor que será resgatado no final do seu contrato; o que eleva a sua segurança, bem como, permite que entenda de forma prática o funcionamento do mercado.

Além disso, nunca invista todo o dinheiro que possui em uma única opção. Considere os seus objetivos e quais são as opções que podem lhe atender no que tange a situações específicas. Tais como, viabilizar uma reserva de emergência e um planejamento de aposentadoria, por exemplo.

Planejamento financeiro e acompanhamento da economia

Dessa forma, poderá diversificar de modo seguro e elevar sua rentabilidade para além da poupança, através das oportunidades oriundas da dinâmica do mercado financeiro atual. No entanto, não deixe de acompanhar a economia e sua volatilidade, já que diversos fatores impactam os resultados dos investimentos.