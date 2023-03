O Nubank lançou uma inovação interessante para quem deseja entrar no mercado de investimentos, já que agora o cliente Nubank pode investir no tesouro direto através do aplicativo oficial da fintech.

Invista no tesouro direto diretamente pelo aplicativo do Nubank

Segundo destaca a divulgação oficial do Nubank, o valor mínimo para investir é de R$ 30. Sendo assim, o cliente pode optar por algumas possibilidades de títulos públicos de renda fixa.

O cliente Nubank poderá escolher as opções do tesouro direto

O investidor que optar pelo Nubank como sua plataforma para direcionar o investimento no tesouro direto, poderá escolher entre o tesouro Selic, o tesouro IPCA, o tesouro prefixado e o tesouro RendA+.

A fintech destaca que a última opção – Tesouro RendA+ – se refere a um investimento como foco em aposentadoria complementar. De acordo com informações oficiais, de forma gradual, os clientes elegíveis a esse tipo de investimento poderão visualizar essa possibilidade no seu aplicativo.

Investimentos facilitados

O Nubank destaca que o investimento pode ser feito de forma simplificada pela plataforma da fintech. Sendo assim, o cliente poderá obter informações facilitadas sobre o vencimento da aplicação, o rendimento e a liquidez, bem como, poderá acessar explicações sobre as variações no valor dos títulos.

Outras possibilidades de investimentos

O Nubank destaca que está trabalhando para desenvolver outras opções de investimentos diretamente no aplicativo, sendo o tesouro direto sua primeira inovação, considerando que essa opção estava disponível somente na plataforma NuInvest.

Renda fixa e variável

Atualmente, o cliente Nubank pode encontrar outras possibilidades de renda fixa e variável, como o certificado de depósito bancário na categoria pré e pós-fixado, bem como, investimentos em renda variável, como fundos imobiliários, ações, BDRs e ETFs.

É importante destacar que a possibilidade de investir diretamente por meio da plataforma do Nubank, pode ser bastante viável para quem deseja entrar no mercado de investimentos, já que é sempre importante buscar por plataformas seguras.

Acompanhe a economia

Além disso, o novo investidor precisa considerar a volatilidade no mercado e acompanhar a economia de forma geral, considerando todos os riscos de perdas que os investimentos implicam dentro do mercado.

Planejamento financeiro

Portanto, faça um planejamento financeiro voltado para a finalidade de entrar no mercado de investimentos e considere analisar quais são as opções disponíveis no mercado e como elas podem atender aos seus objetivos em curto, médio e longo prazo.

Dessa forma, poderá elevar a sua rentabilidade para além da poupança de forma segura e direcionada. Sendo assim, essa inovação do Nubank é bastante interessante para o novo investidor.