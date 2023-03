Irmã de Joe Mixon se entrega e se declara inocente das acusações

Joe MixonA irmã de Michael se entregou às autoridades na quinta-feira depois de ser acusada de seu suposto papel em um tiroteio na casa da estrela da NFL no início deste mês… e na sexta-feira, ela se declarou inocente de todas as acusações – TMZ Sports confirmou.

Shalonda Mixono irmão de 34 anos do running back do Cincinnati Bengals, foi preso na cadeia do condado de Hamilton às 18h54 de quinta-feira … e passou a noite atrás das grades, mostram os registros.

Um funcionário do tribunal do condado de Hamilton nos disse que teve uma audiência de acusação na manhã de sexta-feira, onde se declarou inocente de uma acusação de adulteração de provas e uma acusação de obstrução da justiça.

A fiança dela, disse o funcionário do tribunal, foi fixada em $ 5.000.

Os promotores acusaram Shalonda Mixon de tentar encobrir um tiroteio que aconteceu na casa de Joe Mixon na área de Cincinnati em 6 de março.

Segundo os promotores, o namorado de Shalonda Mixon, Cervejaria Lamonteatirou contra um adolescente que brincava com uma arma Nerf de brinquedo perto do quintal do jogador de futebol – acertando-o uma vez no pé.



Shalonda Mixon então supostamente tentou recolher as cápsulas, antes de fugir do local com Brewer em um carro. Os promotores dizem que ela pode pegar até quatro anos atrás das grades se for condenada.

O cervejeiro também foi carregada em conexão com o tiroteio – ele foi indiciado por, entre outras acusações, agressão criminosa na quinta-feira – e pode pegar até 20 anos atrás das grades se for condenado.