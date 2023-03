Irmão de Dani Alves parte para o ataque contra Joana Sanz após o anúncio da separação

Ney Alves postou em suas histórias do Instagram algumas palavras de Rony Kbuloso que alguns interpretaram como um ataque ao Joana Sanz.

“Vou te dar um conselho”, começavam as citações. “É bom até para mim. Nunca espere consideração, reconhecimento ou lealdade de ninguém. Temos que ficar atentos, porque a mesma pessoa que te faz um grande bem é a mesma que amanhã vai te jogar no chão e te esmagar sem piedade .”

A dura mensagem de Ney Alves contra Joana Sanz

A mensagem chega horas depois de a modelo e empresária anunciar, também pelas redes sociais, que está iniciando uma nova etapa sem Daniel Alves.

“Ele sempre esteve presente quando eu mais precisei. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre amoroso, atencioso… É tão difícil para mim aceitar que essa pessoa possa me quebrar em mil pedaços, “, escreveu o agora ex-companheiro do jogador de futebol.

Não é a primeira vez que Daniel Alves‘ irmão publica mensagens contra Joana Sanz. Ney escreveu algumas falas carregadas de sarcasmo nas quais criticava o canário por dançar em uma festa em Dubai.

“Senhoras e senhores, este é o digno Joana Sanz, que está sofrendo muito com a morte da mãe. Ela ainda está de luto e se isso não bastasse para aumentar a dor, o marido está preso acusado de estupro”, comentou.

Joana SanzEla, há um mês, pediu compreensão caso algumas imagens não condizessem com a ideia de algumas pessoas de como ela deveria estar vivendo esses momentos delicados.

“Não me castigue nem me julgue se me vir dançando ou sorrindo, é só mais um passo para curar minhas feridas do meu jeito, do jeito que minha mãe gostaria”, afirmou a modelo no Instagram após o falecimento da mãe.

A empresária anotou em sua última carta, com Daniel Alves como destinatária clara, que sempre estará ao lado do jogador de futebol, embora tenha comentado que se amava mais. O texto, de qualquer modo, não acalmou os ânimos dos Ney Alves.