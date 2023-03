Irmãos Kroos criticados nos prêmios ‘The Best’: Uma piada de cerimônia, é por isso que o Real Madrid não foi

Toni Kroos e seu irmão Félix já têm a reputação de não morder a língua quando se trata de seu podcast e seus comentários sobre os prêmios ‘The Best’ da FIFA se enquadram nessa categoria.

O Real Madrid estrela e seu irmão criticaram a gala de premiação e a escolha dos vencedores em termos fortes. A dupla debateu o valor de Lionel Messi e Emiliano Dibu Martinez entre outros temas.

Peso da Copa do Mundo

Toni, por sua vez, foi mais moderado ao comentar Messi. O meio-campista entendeu porque o capitão argentino levou o prêmio este ano.

“Em um ano como este, depois da Copa do Mundo, um torneio que sempre é tão importante quando se trata desses prêmios”, disse Toni Kroos.

“Ele era o jogador de destaque lá. Portanto, não foi uma surpresa.”

Toniirmão de Félixno entanto, ficou menos impressionado e pensou que Karim Benzema teria sido um vencedor mais merecedor.

“Ele pode ter sido o melhor jogador da Copa do Mundo, mas mesmo assim estamos falando de um ano inteiro”, disse Félix.

“Não achei que ele se destacasse tanto para ter que [win it].

“Foi claro Benzema deveria vencer depois de tudo o que fez.”

prêmios de piada

Os comentários mais contundentes, no entanto, vieram para Messicompanheiro de equipe internacional Martinezque conquistou o prêmio de melhor goleiro.

“Foi uma piada para mim que o goleiro argentino também era o melhor goleiro”, disse Félix.

“Ninguém o conhecia antes da Copa do Mundo e ele só ganhou por causa da Copa do Mundo.

“Nem pensei que ele fosse tão bom. Ele fez uma ou duas boas defesas, principalmente na final, mas não deu a melhor impressão de ser o melhor goleiro. Foi uma piada de gala para mim. “

E foi quando Toni brincou: “É por isso que você procurou em vão por Real Madrid na gala.”

Perseguindo o Barcelona

O Kroos irmãos também falaram sobre a disputa pelo título na LaLiga Santander, com Real Madrid ganhando uma quantidade muito pequena de terreno sobre seus rivais no fim de semana. Depois de empatar contra Atletico Madrid no sábado, Los Blancos assistiram Barcelona perder para Almería no domingo.

“Isso só me irrita ainda mais por não termos vencido, por não termos aproveitado”, disse Toni Kroos.

“Agora são sete pontos, poderiam ter sido sete, mas um ponto não parece suficiente.”