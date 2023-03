IRS Transcripts Online: Como obter sua transcrição de imposto imediatamente online?

Tele Serviço de Receita Interna (IRS) recebe inúmeros telefonemas de contribuintes solicitando a transcrição do imposto do ano anterior, que é uma cópia de sua declaração de imposto de renda.

No entanto, o IRS está extremamente ocupado durante esses primeiros meses do ano. Por isso, Estados Unidos os contribuintes são incentivados a usar as opções on-line mais rápidas e convenientes para evitar a pressa.

Deve-se notar que o sistema de software fiscal comercial normalmente carrega os dados do ano anterior para os usuários que retornam, tornando o procedimento de validação rápido e simples. No entanto, é possível que os contribuintes que usam novos produtos de software tributário pela primeira vez precisem inserir os dados manualmente.

Como obter sua transcrição fiscal online imediatamente?

Ao criar um número de quatro dígitos Número de Identificação Pessoal (PIN), também conhecido como PIN de autoseleção, os contribuintes podem assinar eletronicamente seus formulários fiscais. Eles devem inserir suas datas de nascimento e sua renda bruta ajustada do retorno do ano anterior ou o PIN de auto-seleção do ano anterior para confirmar o PIN de assinatura eletrônica.

“Os contribuintes podem obter uma transcrição de impostos on-line do IRS”, diz o comunicado de imprensa do IRS.

“Use o Get Transcript Online para visualizar imediatamente o AGI. Os contribuintes devem passar no processo de verificação de identidade do Secure Access. Selecione o “Tax Return Transcript” e use apenas a entrada de linha “Adjusted Gross Income”.

“A assinatura eletrônica é a forma como o contribuinte reconhece que as informações na declaração de impostos são verdadeiras e precisas. Validar a assinatura eletrônica usando a renda bruta ajustada do ano anterior é uma maneira pela qual o IRS, as agências fiscais estaduais e o setor tributário trabalham para proteger os contribuintes de ladrões de identidade.”

O IRS oferece aos contribuintes uma opção de login com ID.me, que fornece acesso aos serviços online do IRS com uma conta segura. De acordo com o IRS, o ID.me é uma conta criada, mantida e protegida por um provedor de tecnologia.

“O IRS oferece várias maneiras de verificar sua identidade com o ID.me”, diz o site oficial do IRS.

“Você pode usar um processo de autoatendimento que requer uma foto de um documento de identidade do governo e uma selfie ou uma chamada ao vivo com um agente de bate-papo por vídeo ID.me que não requer dados biométricos.

“Qualquer selfie, vídeo e/ou dados biométricos serão excluídos automaticamente, exceto por atividades suspeitas ou fraudulentas. Se precisar de ajuda para verificar sua identidade ou enviar um tíquete de suporte, visite o site de ajuda do ID.me IRS.”