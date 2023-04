Isiah Thomas reitera sua exigência de acabar com a guerra com Michael Jordan

Isaías Thomas e Michael Jordan mantêm uma rivalidade e inimizade que dura há décadas. Parece que nunca vai acabar e foi revivido após o Netflix documentário ‘A última dança‘, em que a animosidade entre dois dos melhores jogadores de basquete da história da NBA ganhou força.

Em meio a esse ódio que vai além do esporte, há um vislumbre de esperança para que ele acabe. Isaías Thomas foi convidado especial do podcast ‘toda a fumaça‘, onde ele enviou uma mensagem ao MJ23 sobre o que ele exige para acabar com a guerra.

“Você foi à televisão nacional e me chamou de idiota e depois disse que me odiava. Você disse isso na televisão nacional. Agora, se você não quis dizer isso, vá à televisão nacional e peça desculpas por isso”, disse Thomas, aproveitando do fato de que Matt Barnes e Stephen Jackson abriu o tópico sobre a inimizade com a Jordânia.

Por que Michael Jordan e Isiah Thomas se odeiam?

A lendária rivalidade entre os búfalos de Chicago e a Detroit Pistons no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 cimentaram o ódio entre os melhores jogadores de cada equipe: Michael Jordan e Isiah Thomas.

O ápice da rivalidade foi marcado quando os ‘Bad Boys’ não apertaram as mãos dos touros depois que eles ganharam o Conferência Leste final em 1991.

Depois, o ódio se solidificou quando Michael Jordan pediu Isaías Thomas ficar de fora da lista do lendário ‘Dream Team’ que venceu o torneio de 1992 Jogos Olímpicos de Barcelona.

Michael Jordan negou ter sido ele o responsável por vetar Thomas, mas justificou que ele não fazia parte da melhor seleção que o Estados Unidos time teria em sua história, com Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, David Robinson, Patrick Ewing, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Chris Mullin e Christian Laettner.

“Se você quiser atribuir isso a mim, vá em frente, mas não fui eu. O ‘Dream Team’, baseado na atmosfera e camaradagem que existia naquele time, vivia em harmonia. Isiah teria um sentimento diferente em esse time? Sim”, disse Jordan