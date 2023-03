Islam Makhachev prefere ‘novo desafio’ Beneil Dariush a revanche contra Charles Oliveira

Islam Makhachev quer continuar adicionando novos nomes à sua lista de alvos.

O campeão dos leves do UFC aguarda a segunda defesa de seu título depois de vencer um duelo peso por peso contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski em fevereiro passado no UFC 284. Embora uma revanche com Volkanovski continue sendo uma possibilidade devido ao quão disputada foi sua primeira luta, um O novo contendor também pode emergir da próxima luta Charles Oliveira x Beneil Dariush, que acontece no UFC 288 em 6 de maio.

Makhachev derrotou Oliveira de forma desigual para se tornar campeão, então ele está relutante em alinhar outra luta pelo título contra a estrela brasileira.

“Honestamente, eu não sei. Espero que Beneil vença porque já venci Oliveira e preciso de um novo desafio”, disse Makhachev em entrevista ao BT Sport.

“Dariush vai ser uma boa luta porque esse cara tem boas habilidades, habilidades de trocação, habilidades de wrestling e habilidades de grappling. Isso mesmo, vai ser uma boa luta”, acrescentou Makhachev mais tarde. “Mas o Oliveira, se ele quiser uma revanche, se ele mostrar um bom desempenho, talvez ele seja o próximo. Não sei.”

O peso leve continua sendo uma das divisões mais profundas do esporte e várias lutas importantes estão por vir que também podem produzir novos adversários para Makhachev, incluindo uma luta em 18 de março no UFC 286 entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev, e um confronto entre Conor McGregor e Michael Chandler que espera-se que ocorra depois que eles treinam um contra o outro em O lutador final 31.

Makhachev não está fazendo de McGregor ou Chandler uma prioridade, mas entende o que uma briga com o popular McGregor pode significar para sua conta bancária.

“Não estou assistindo isso porque os dois são caras muito espertos”, disse Makhachev. “Conor escolheu Chandler. Chandler perdeu de propósito porque se ele vencesse alguns caras isso nunca aconteceria, contra McGregor. Claro [I think he lost on purpose.] Ele luta como um louco, como se viesse da rua. É por isso que eles lutam.”

“[McGregor] não merece [a title shot] se ele vencer Chandler ou alguns dos caras”, acrescentou Makhachev. “Mas se o UFC quiser, por que não? Ganhe um bom dinheiro. Vamos.”

Uma coisa é certa: quando chega um contrato, Makhachev está pronto para assinar. Apesar de ter passado cinco rounds difíceis com Volkanovski, o campeão dos leves do UFC não parece ter nenhuma lesão persistente e quer voltar ao octógono em breve.

“Estou apenas esperando uma ligação”, disse Makhachev. “Quando o UFC me chamar e colocar alguém na minha frente, estarei pronto.”