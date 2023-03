‘Isso vai ser difícil’: CEO da Meta, Mark Zuckerberg, explica cronograma de demissões para 10.000 cortes de empregos

A Meta anunciou que demitirá aproximadamente 10.000 funcionários em uma tentativa de melhorar a eficiência e otimizar o desempenho financeiro. As demissões fazem parte da iniciativa “Ano da Eficiência” da Meta, que visa tornar a empresa uma empresa de tecnologia melhor e aprimorar sua visão de longo prazo.

Em um memorando aos funcionários, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, delineou o cronograma para as demissões. Ele anunciou que nos próximos meses, os líderes da organização anunciarão planos de reestruturação focados em ‘achatar’ as organizações da empresa. Para fazer isso, a empresa-mãe do Facebook, Meta, cancelará projetos de menor prioridade e reduzirá as taxas de contratação.

A equipe de recrutamento também será reduzida. A empresa espera anunciar reestruturações e demissões em seus grupos de tecnologia no final de abril e depois em seus grupos de negócios no final de maio. Em alguns casos, pode levar até o final do ano para concluir as alterações.

Zuckerberg reconheceu que as demissões seriam difíceis, mas enfatizou que eram necessárias para o sucesso de longo prazo da empresa. Ele afirmou que a empresa apoiaria os funcionários afetados e os trataria com gratidão por suas contribuições para a empresa.

As demissões fazem parte de um esforço mais amplo para tornar a Meta uma empresa mais eficiente e técnica. A empresa está se concentrando em vários fluxos de trabalho paralelos para melhorar a eficiência organizacional, aumentar a produtividade e ferramentas do desenvolvedor, otimizar o trabalho distribuído e muito mais. A Meta também está planejando suspender o congelamento de contratações e transferências em cada grupo após a conclusão da reestruturação.

Zuckerberg afirmou que a visão da Meta é construir novas maneiras de as pessoas se sentirem mais próximas e permitir que cada pessoa sinta uma sensação de conexão tão forte quanto quando está fisicamente com alguém que ama. Para alcançar essa visão, a Meta está realizando um trabalho de liderança em uma ampla gama de tecnologias avançadas, incluindo IA, o metaverso, novos formatos de mídia, criptografia e ferramentas de negócios.

Como parte de sua iniciativa Ano da Eficiência, a Meta está tornando sua organização mais plana, removendo várias camadas de gerenciamento. Muitos gerentes se tornarão colaboradores individuais, e colaboradores individuais se reportarão a quase todos os níveis para melhorar o fluxo de informações e a tomada de decisões.

Apesar dos desafios das demissões, Zuckerberg continua otimista sobre o futuro da Meta. Ele enfatizou que a Meta é o melhor lugar para inventar o futuro e aplicar as melhores ideias para atingir as pessoas em maior escala. Com foco em eficiência e inovação, a Meta está bem posicionada para continuar construindo o futuro da conexão humana.