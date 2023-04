Itaguajé (PR) abre concurso com salários até R$ 6,2 mil; vagas para todos os níveis

A Prefeitura de Itaguajé, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Itaguajé – PR vão de R$ 1.577,79 a R$ 6.277,57 mensais.

A KLC Concursos é a responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Itaguajé – PR

A Prefeitura de Itaguajé, no estado do Paraná oferece, por meio de concurso público, 24 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente de Construção e Manutenção (Eletricista) – 1 vaga;

Agente de Veículos Automotores – 1 vaga;

Agente Operador de Máquinas Pesadas – 1 vaga.

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.577,79 a R$ 1.619,51 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 1 vaga;

Agente de Fiscalização – 1 vaga;

Agente Oficial Administrativo – 1 vaga.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.668,46 a R$ 3.118,09 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Procurador Municipal – 1 vaga;

Professor – 14 vagas;

Professor de Educação Física – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 1.577,79 a R$ 6.277,57 por mês para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Itaguajé – PR

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Itaguajé – PR devem realizar a inscrição até o dia 13 de abril de 2023 diretamente pelo site da KLC Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 35,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da KLC Concursos até o dia 31 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Itaguajé – PR

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo:

Agente Administrativo

Organiza e mantêm o controle e guarda de documentos;

Atende telefones, efetua anotações e transmite os recados às pessoas com as reservas necessárias;

Transporta documentos de uma unidade para outra, quando solicitado;

Preenche impressos de requerimentos e outros documentos;

Atende ao público fornecendo-lhes todas as informações de que necessitam;

Presta serviços de datilografia e digitação.

Agente de Construção e Manutenção (Eletricista)

Executa tarefas inerentes aos serviços de manutenção elétrica dos prédios e logradouros públicos municipais;

Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica;

Realiza a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores, tanto dos prédios públicos quanto da iluminação pública municipal;

Realiza substituição e reparo de materiais elétricos danificados.

Agente de Fiscalização

Procede à verificação de condições de funcionamento dos estabelecimentos;

Fiscaliza a destinação dada a resíduos de medicamentos, seringas, agulhas, material de assepsia ou cirúrgico e outros dejetos, de origem farmacêutica, odontológica ou hospitalar.

Agente de Veículos Automotores

Dirige veículos de pequeno, médio e grande porte, desde que tenha a habilitação necessária;

Dirige ônibus de transporte de alunos, desde que possua a habilitação e os cursos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Agente Oficial Administrativo

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração e finanças;

Executa pesquisas de interesse da Administração.

Agente Operador de Máquinas Pesadas

Opera e dirige tratores e outros veículos assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas;

Controla o consumo de combustíveis, quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do veículo.

Engenheiro Civil

Elabora, coordena, reformula, acompanha, e ou fiscaliza projetos, preparando plantas e especificações técnicas e estéticas da obra.

Médico Veterinário

Planeja e executa a defesa sanitária animal;

Presta assistência técnica e sanitária aos animais.

Procurador Municipal

Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público Municipal, inclusive ao Instituto de Previdência Municipal, judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração.

Professores

Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar;

Elaborar plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atua e trabalhar pelo seu cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com os princípios norteadores das políticas educacionais do município, da SEED e com a legislação vigente para a Educação Nacional.

Etapas concurso Itaguajé – PR

O concurso público para a Prefeitura de Itaguajé – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para os cargos de agente de construção e manutenção (eletricista), agente de veículos automotores e agente operador de máquinas pesadas, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.