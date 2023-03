Ivana Knoll aumenta o calor com suas últimas histórias tentadoras no Instagram

A fama de Ivana Knoll atingiu um recorde histórico durante o Copa do Mundo do Catar. A ex-‘Miss Croácia’ viu seus seguidores nas redes sociais crescerem a um ritmo surpreendente enquanto ela continuava a ultrapassar os limites no torneio com ela fotos ousadas.

Ela se tornou tão popular na Copa do Mundo que não conseguia andar pelas ruas de Doha sem ser cercada por centenas de torcedores. Ela já acumulou incríveis 3,5 seguidores no Instagram, com entusiastas desesperados para ter um vislumbre da beleza croata.

‘Knolldoll’ tem encantado os fãs mais do que nunca recentemente, principalmente com ela histórias tentadoras do Instagram. A modelo tem sido uma verdadeira provocação com todo tipo de conteúdo sexy, desde vídeos suados pós-treino até selfies em roupões de banho.

Estas são algumas das fotos mais atrevidas que Knoll postou online nas últimas semanas. Prepare-se para se surpreender.