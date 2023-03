Ja Morant colocou sua carreira na NBA em risco com “comportamento perigoso” em boate do Colorado: Agora eu sei o que tenho a perder

Memphis Grizzlies estrela Eu moroque foi suspenso por oito jogos por um vídeo dele exibindo uma espingarda no clube hostess de Willie’s Glendale, Colorado, reconheceu que agora está ciente de quanto arriscou com sua série de más decisões fora da quadra.

“Sinceramente, sinto que nos colocamos nessa situação com nossos erros do passado, e agora é justo que nos concentremos e nos fixemos em sermos mais inteligentes e responsáveis, responsabilizando uns aos outros por tudo”, disse. Morant disse em entrevista à ESPN horas depois de se encontrar com Adam Silver e sabendo de sua suspensão.

“Sinto que no passado não sabíamos o que estava em jogo”, disse o Grizzlies estrela se abriu para Jalen Rosa.

“Eu percebo o que tenho a perder, e para nós como um grupo, o que temos a perder. É basicamente ser mais responsável, mais inteligente e ficar longe de todas as más decisões”, a estrela de 23 anos observado.

Ja Morant sobre o incidente no clube Colorado: A arma não era minha

“Não é quem eu sou” Morant disse à ESPN. “Não tolero nenhum tipo de violência, mas assumo total responsabilidade pelos meus atos. Cometi um erro grave.

“Usei isso como uma rota de fuga… e não deveria. Sou uma pessoa totalmente diferente do que é retratado na mídia. Dos incidentes que foram publicados recentemente sobre mim, a maioria deles são mentiras.” ele tentou esclarecer.

Eu moro explicou que usou essa experiência ruim para aprender e amadurecer: “Sinto-me mentalmente bem – como não me sentia há muitos anos desde que realmente caí na liga”, disse Morant23, um veterano de quatro anos da NBA.

“Estou em um espaço onde me sinto muito confortável. Aproveitei esses dias para aprender como estar presente para mim mesmo e aprender maneiras diferentes de gerenciar o estresse de maneira positiva.”

Comissário da NBA, Adam Silverofereceu seus pensamentos sobre o incidente do clube do Colorado.

“EA conduta do empresário foi irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigosa”, disse ele em um comunicado.

“Também tem sérias consequências, devido à sua enorme influência e seguidores, principalmente entre os jovens fãs que o admiram. Ele expressou sincera contrição e remorso por seu comportamento.

“E também deixou claro para mim que ele aprendeu com este incidente e que ele entende suas obrigações e responsabilidades para com o Memphis Grizzlies e a comunidade mais ampla da NBA se estende muito além de seu jogo na quadra.”

Morant reativou suas contas no Twitter e Instagram na noite de quarta-feira, depois de passar algum tempo longe das plataformas de mídia social.