Ja Morant é formalmente acusado de socar e mostrar arma para adolescente no verão passado

Shannon Sharpe já deu um gostinho Eu Morant comportamento quando os dois se envolveram em uma briga Cripto.com Arena no início desta temporada. Sharpe imediatamente chamou Ja Morant porque ele age como se fosse um bandido. O ESPN o especialista alertou Morant que essa atitude o colocaria em apuros e foi exatamente o que aconteceu hoje. Acontece que Ja Morant socou um jovem de 17 anos de 12 a 13 vezes durante um jogo de pickup no verão passado na casa de Morant. Também o Memphis Grizzlies‘ estrela foi acusada de apontar uma arma para o adolescente, de acordo com Washington Post.

O Gabinete do Xerife do Condado de Shelby Detetives foram os que conseguiram a conta do adolescente. Segundo ele, Morant deu um soco em seu rosto e depois voltou para sua casa com uma arma amarrada à cintura. Ja continuou tocando a arma com a mão, mas nunca a puxou para apontar para esse garoto. Há outro relato antes da suposta agressão, quando Eu moro foi acusado de ser ameaçado por Morant no estacionamento de um shopping em Memphis. Na entrevista com a polícia, Morant confessou que “golpeou primeiro”, mas agiu em legítima defesa depois que o garoto supostamente acertou Morant com uma bola de basquete na cabeça.

Há alguma acusação contra Ja Morant?

De acordo com Post, promotor público do condado de Shelby os promotores do escritório confirmaram que não haverá nenhuma acusação contra ele. A razão é porque eles consideram que não havia provas suficientes para prosseguir com um processo legal. De acordo com TMZo adolescente entrou com uma ação contra Eu moro em setembro. Em seu relato, o jovem de 17 anos atingiu Morant acidentalmente na cabeça e Ja reagiu violentamente. Morant alega que o garoto ameaçou incendiar sua casa, o que fez o Grizzlies estrela enlouquece. O garoto também confirma que sofreu um ferimento na cabeça após a briga. Este é o mais recente de uma série de questões em que Ja Morant esteve envolvido.