Ja Morant fica longe do Grizzlies por tempo indeterminado e entra em programa de aconselhamento

Memphis Grizzlies guarda Eu moro não tem cronograma para voltar ao time depois de entrar em um programa de aconselhamento na Flórida na segunda-feira, de acordo com Adrian Wojnarowski de ESPN.

Morant, 23, foi afastado devido a brandir uma arma de fogo em seu Instagram enquanto estava em um clube de strip. Desde então, as imagens da noite das câmeras do clube se tornaram virais, expondo os gastos selvagens de Morant.

Ja Morant mostra arma no IG em boate de striptease

O NBA ainda está investigando o incidente, apesar das autoridades do Colorado considerarem Morant inocente de violar qualquer lei.

Treinador dos Grizzlies Taylor Jenkins afirmou anteriormente que o problema em questão é que Morant precisa aprender a ser um líder melhor.

Em sua declaração aceitando a responsabilidade, Morant também afirmou que buscaria “ajuda e trabalharia para aprender melhores métodos de lidar com o estresse” e seu bem-estar geral.

Ja Morant pode perder tudo

Esperava-se inicialmente que Morant perdesse apenas dois jogos antes de ser empurrado para quatro.

Jenkins então anunciou que não haveria cronograma para seu retorno e faltava pouco tempo para a temporada regular.

Se Morant voltar, ele terá que voltar ao ritmo das coisas antes da pós-temporada.

É possível, no entanto, que Morant decida apenas tirar o resto do ano para cuidar de sua saúde mental, o que provavelmente é o melhor para todas as partes envolvidas.