Jaboatão dos Guararapes (PE): inscrições começam nesta segunda; 627 vagas para professores

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, por meio Secretaria da Educação do Município, recebe a partir desta segunda-feira, dia 06 de março, as inscrições para concurso público que visa a contratação de 627 professores em diferentes áreas do conhecimento.

A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Os interessados devem acessar o site da banca é realizar a inscrição diretamente pelo endereço eletrônico.

O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição também tem inicio nesta segunda, indo até a próxima quarta, dia 08.

Tem direito a isenção os candidatos inscritos no Programa CadÚnico.

Vagas e salários Jaboatão dos Guararapes – PE

A Secretaria da Educação da cidade de Jaboatão dos Guararapes oferece, por meio de concurso público, 627 vagas para preenchimento imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível superior, para o cargo de professor, conforme segue a seguir:

Professor 1 – 373 vagas;

Professor 1 – Brailista – 15 vagas;

Professor 1 – Intérprete De Libras – 40 vagas;

Professor 2 – Matemática – 61 vagas;

Professor 2 – Língua Portuguesa – 48 vagas;

Professor 2 – Ciências – 46 vagas;

Professor 2 – História – 13 vagas;

Professor 2 – Geografia – 13 vagas;

Professor 2 – Língua Inglesa – 12 vagas;

Professor 2 – Arte – 5 vagas;

Professor 2 – Educação Física – 1 vaga;

O salário oferecido pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes é de R$ 4.505,63 para uma jornada de trabalho que varia de 180 a 240 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso Jaboatão dos Guararapes – PE

Os interessados em participar do concurso para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes – PE devem realizar a inscrição entre os dias 06 de março de 2023 e 10 de abril de 2023, diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 78.

Os candidatos inscritos no Programa CadÚnico do Governo Federal tem direito a isenção da taxa. Para isso, basta acessar o site da banca e fazer o requerimento entre os dias 06 e 08 de março de 2023.

Atribuições de cargo Professores Jaboatão dos Guararapes – PE

Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político-pedagógico do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento;

Ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidas por lei, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;

Articular atividades extra-classe;

Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento pelo aluno;

Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras;

Participar de capacitações e demais formas de reuniões promovidas pela escola; Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao aluno;

Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com alunos e pais;

Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados aos alunos que apresentem baixo rendimento escolar;

Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular.

Etapas concurso público Jaboatão dos Guararapes – PE

O concurso público para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes contará com as seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, na modalidade Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Prática, de caráter eliminatório, para o cargo de PROFESSOR 1 – Brailista e Intérprete de Libras;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 02 de julho de 2023. Os candidatos deverão responder a 70 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos que, nesse caso, variam de acordo com cada área.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático do concurso para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.