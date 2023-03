Jacareí (SP) abre concurso público para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Jacareí, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo edital divulgado pelo município.

As oportunidades contemplam profissionais com nível fundamental, médio e superior.

Os salários chegam a R$ 4,1 mil mensais.

O Instituto Consulpam é a banca responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Jacareí – SP

A Prefeitura de Jacareí oferece, ao todo, 29 vagas para contratação imediata, mais formação de cadastro reserva.

As vagas estão divididas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Nível médio / técnico

Agente de Desenvolvimento Infantil – 13 vagas;

Agente Municipal de Mobilidade Urbana – 3 vagas;

Fiscal de Tributos – 2 vagas;

Nível Superior

Assistente Social – 02 vagas;

Biomédico – 01 vaga;

Médico do Trabalho – 01 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 01 vaga.

Para o cargo de nível fundamental, o salário é de R$ 1957,15 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio, os salários variam de R$ 1957,15 a R$ 2.502,55, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Já a remuneração para os cargos de nível superior vão de R$ 3665,73 a R$ 4.173,78, para jornadas de trabalho entre 20 e 30 horas semanais.

Além da remuneração mensal, os candidatos ainda têm direito a:

Vale Refeição (R$ 30,00 por dia trabalhado com jornada igual ou superior a 8 horas);

Vale Alimentação (R$ 250,00 mensais);

Vale Transporte, limitado a 2 (dois) por dia (concedido para moradores em cidades limítrofes, com desconto de 6% sobre o vencimento-base).

Os valores do Vale Refeição e do Vale Alimentação têm por base o mês de fevereiro de 2023.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72.

Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal.

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino).

Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame médico admissional.

Inscrições Concurso Jacareí – SP

Os interessados em participar do concurso público para Prefeitura de Jacareí têm até o dia 17 de março de 2023 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 9,50.

Etapas concurso Jacareí – SP

O concurso para Prefeitura de Jacareí irá avaliar os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

O edital ainda prevê avaliação de títulos, avaliação psicológica e prova prática, mas apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

O concurso possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais uma vez pelo mesmo período de tempo a critério da administração municipal.

Durante a vigência do concurso público, a Prefeitura de Jacareí estima convocar, no mínimo, a quantidade de candidatos discriminada na coluna “n.º de Vagas” do quadro constante do item 1.1 do edital.

Poderá ainda, durante a sua vigência, convocar candidatos da lista de candidatos classificados para provimento das vagas remanescentes já existentes para os referidos cargos ou para provimento de vagas que venham a ser criadas para estes cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura, de acordo com as suas necessidades.

Clique aqui para obter maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Jacareí.