Jackson, irmão de Patrick Mahomes, é esbofeteado por outro TikToker em vídeo viral

EUm julho de 2020, um vídeo sobre Jackson Mahomes‘ A conta TikTok mostrou outro criador de conteúdo de mídia social Ashley Newman dando um tapa no rosto dele depois que ele agarrou sua cintura nua enquanto eles filmavam uma dança juntos.

Jackson Mahomes reconhece sua impopularidade em meio a uma enorme reação da mídia social

Mahomes escreveu no vídeo que Novo homem tinha “lowkey me deu um tapa muito forte”, e ambos riram. No entanto, quando Mahomes se inclinou e beijou Newman no topo de sua cabeça, ela estendeu a mão e deu um tapa nele pela segunda vez. O incidente gerou polêmica e gerou críticas ao comportamento de Mahomes.

Jackson Mahomesirmão mais novo de Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomesestá sob investigação da polícia após alegações de dois incidentes separados em Restaurante e Lounge Aspens no Parque Overland. Proprietário Aspen Vaughn40, divulgou um vídeo que mostra Mahomes beijando-a à força pelo menos duas vezes em seu escritório pouco depois das 22h de 25 de fevereiro de 2023. O vídeo também mostra Mahomes supostamente empurrando um garçom de 19 anos mais de uma vez naquela noite.

Jackson Mahomes enfrenta críticas por acusações de agressão

Em resposta às alegações, o advogado de Mahomes, Brandan Daviesafirmou que “Jackson não fez nada de errado” e que sua investigação revelou evidências substanciais refutando as alegações do acusador, incluindo as declarações de várias testemunhas.

Mahomes, que tem muitos seguidores nas redes sociais, colaborou com vários criadores nos últimos três anos.

Jackson Mahomesquem tem 1,1 milhão de seguidores no TikTok, 260.000 sobre Instagrame quase 25.000 sobre YouTuberecebeu críticas por seu comportamento, inclusive jogando água nos torcedores do Baltimore quando o chefes perdido para o corvos em 2021.

As alegações contra ele provocaram indignação entre fãs e usuários de mídia social, com muitos expressando decepção e pedindo justiça. A polícia continua investigando os incidentes e Mahomes ainda não comentou publicamente sobre o assunto.