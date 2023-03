Jackson Mahomes, irmão do Chiefs QB, tem um histórico de beijar mulheres à força

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes teve que lidar com o irmão mais novo Jackson Mahomes envergonhando-o várias vezes ao longo de sua NFL carreira.

Jackson, 22, está atualmente sob investigação da polícia sobre um vídeo que o mostra agarrando uma mulher pelo pescoço e beijando-a à força.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

A mulher de 40 anos, proprietária de Restaurante e Lounge Aspensacredita que Jackson estava embriagado quando a forçou a beijá-lo.

“Ele me beijou à força do nada”, disse Vaughn. “E eu estou dizendo a ele, empurrando-o dizendo, ‘O que você está fazendo?’ E então ele fez isso mais duas vezes onde da última vez eu o estava empurrando e posso ver nas câmeras que alguém estava do lado de fora da porta do escritório e Eu estava gritando para eles virem ajudar porque ele é grande e maciço.”

O incidente ocorreu no último sábado em Overland Park, nos arredores de Kansas City, no escritório do proprietário. Jackson também empurrou um garçom de 19 anos mais de uma vez, de acordo com o proprietário.

Jackson Mahomes já fez isso antes

No ano passado, Jackson foi visto fazendo algo semelhante em público enquanto estava em Las Vegas para o Pro Bowl.

Um vídeo viral mostra Jackson dançando na rua antes que uma mulher vestindo uma faixa de “Aniversariante” se aproxime dele.

Ele não hesita em agarrá-la e tentar beijá-la nos lábios, mas a mulher rapidamente joga a cabeça para trás e ri nervosamente. Jackson não enfrentou nenhuma ação legal por suas ações.

Patrick, 27, não comentou sobre a última provação em que seu irmão está envolvido, embora um advogado de Jackson afirme que seu cliente não fez nada de errado e que ele tentará provar exatamente isso.