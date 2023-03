Jackson Mahomes reaparece nas redes sociais em meio a acusações de agressão sexual no post Britanny da cunhada

Fseguindo o alegações de agressão sexual contra ele, Jackson Mahomeso irmão mais novo de NFL estrela Patrick Mahomesvoltou às redes sociais.

O jovem de 22 anos estava relativamente inativo desde que as acusações foram feitas no início deste mês. No entanto, ele recentemente deixou um comentário sobre sua cunhada Bretanha Mahomes‘postagem no Instagram.

Brittany compartilhou uma série de atualizações sobre a vida de sua família durante o período de entressafra, incluindo fotos de seu marido. Patrick, seus filhos e seus cachorros. Jackson comentou em uma das fotos, simplesmente dizendo “Bronze tão fresco”.

Quais são as acusações contra Jackson Mahomes?



As acusações de agressão sexual contra Jackson Mahomes surgiu depois que um vídeo foi compartilhado mostrando-o beijando à força uma mulher de 40 anos. A mulher mais tarde veio a público com suas reivindicações, e Jackson também foi acusado de empurrar várias vezes um garçom de 19 anos.

Em resposta às alegações, o advogado de Jackson Brandon Davies negou as acusações e afirmou que uma investigação revelou evidências substanciais refutando as acusações, incluindo declarações de várias testemunhas.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

Apesar das alegações, parece que Jackson está voltando lentamente para a mídia social, embora com capacidade limitada. Resta saber se ele abordará as acusações diretamente, mas, por enquanto, ele parece contente em fazer comentários ocasionais nas postagens de mídia social de sua família.