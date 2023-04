Jaguaribara (CE) abre concurso público para todos os níveis; salários até R$ 9,6 mil

A Prefeitura do município de Jaguaribara, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 9.631,84 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Instituto Consulpam.

Vagas e salários Jaguaribara – CE

Ao todo, a Prefeitura de Jaguaribara – CE oferece 75 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, três são para cargos de nível fundamental, 14 para cargos de nível médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Motorista I – 3 vagas;

Motorista II – 2 vagas;

Zelador Noturno – 4 vagas.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 2 vagas;

Atendente de Consultório Dentário – Acd – 2 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – 7 vagas;

Massoterapeuta – 1 vaga;

Técnico Agrícola – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem de Ambulância – 1 vaga;

Técnico em Radiologia – 2 vagas;

Técnico em Manutenção de Computadores – 1 vaga;

Técnico em Aquicultura – 1 vaga;

Técnico em Meio Ambiente – 1 vaga.

Nível superior completo

Assistente Social – 2 vagas;

Biblioteconomista – 1 vaga;

Biomédico Hospitalar – 1 vaga;

Educador Físico – Esf – 1 vaga;

Enfermeiro – Esf – 1 vaga;

Enfermeiro Hospitalar – 1 vaga;

Engenheiro de Pesca – 1 vaga;

Engenheiro Ambiental – 1 vaga;

Farmacêutico/ Bioquímico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – Esf – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Gestor Administrativo de Recursos Humanos – 2 vagas;

Maestro – 1 vaga;

Médico Esf – 2 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Odontólogo Esf – 1 vaga;

Professor Educação Básica – Pedagogia – 15 vagas;

Professor Educação Básica – Língua Portuguesa – 2 vagas;

Professor Educação Básica – Matemática – 2 vagas;

Professor Educação Básica – Inglês – 1 vaga;

Psicólogo – 2 vagas;

Psicopedagogo – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;



Os salários oferecidos pela Prefeitura de Jaguaribara – CE variam entre R$ 1.320,00 a R$ 9.631,84 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.320,00 para uma jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.320,00 a até R$ 1.495,92 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de entre 200 horas mensais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.873,65 a R$ 9.631,84 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 100 a 200 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Jaguaribara – CE é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Jaguaribara – CE

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Jaguaribara – CE têm até o dia 17 de abril de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Consulpam até o dia 30 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Jaguaribara – CE

O concurso público para a Prefeitura de Jaguaribara – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de junho de 2023.

O concurso da Prefeitura de Jaguaribara CE terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.