Jaguars colocam marca de franquia em TE Evan Engram após ano de carreira

Evan Engram estará de volta em Jacksonville para outra temporada, provavelmente mais longa se o jaguares conseguir o que querem. O Jaguars colocou a franchise tag no veterano tight end na segunda-feira, garantindo a ele um ano, Contrato de US$ 11,345 milhões em 2023. A Engram e a equipe têm até 17 de julho para negociar um acordo de longo prazo, e ambos os lados manifestaram interesse em fazer isso acontecer.

Director Geral Trent Baalke e treinador Doug Pederson reiterou sua posição na combinação da NFL na semana passada, dizendo que eles queriam e esperavam que a Engram voltasse. O quarterback Trevor Lawrence foi às redes sociais no mês passado para fazer campanha pelo retorno de Engram.

Nunca houve realmente uma dúvida depois que Engram, uma escolha de primeira rodada do New York Giants em 2017, pegou 73 passes para 766 jardas – ambos os pontos altos da carreira – para ir junto com quatro touchdowns na última temporada. “É aqui que quero estar e onde quero continuar a minha carreira e fazer parte do que está sendo construído aqui com certeza”, disse Engram após o final da temporada de Jacksonville com uma derrota no playoff em Kansas City.

Engram desenvolveu uma química instantânea com Lawrence e um forte vínculo com os receptores Christian Kirk e Zay Jones. Os Jaguars esperam coisas ainda maiores em sua segunda temporada juntos, especialmente com a adição do ex-receptor do Atlanta Calvin Ridley. Suspenso na última temporada por violar a política de jogos de azar da NFL, Ridley foi reintegrado na segunda-feira e se juntará ao seu novo time no mês que vem.

A Engram assinou um contrato de um ano e US$ 9 milhões com os Jags em março passado. Baalke queria um acordo mais longo, mas Engram acreditava que iria florescer com um novo começo fora dos holofotes da Big Apple – e muitas vezes duros -, então ele pegou menos dinheiro na esperança de conseguir um pagamento maior.

Acabou sendo uma aposta segura para um talentoso jogador que lidou com cinco temporadas encurtadas por lesões com os gigantes. Com Jacksonville, ele jogou todas as partidas pela primeira vez em sua carreira profissional, não se atrapalhou e terminou com apenas quatro passes perdidos.