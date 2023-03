Jake Paul aborda as provocações de KSI após sua derrota em Tommy Fury

Nenhuma provocação pode convencer Jake Paul a adiar uma revanche com Tommy Fury para um confronto com o rival KSI.

“É Tommy Fury, e então isso volta à programação”, disse Paul no podcast de vídeo de seu irmão mais velho, Logan Paul, Impaulsive.

Outro influenciador que se tornou pugilista KSI se divertiu com a derrota de Paul por decisão dividida para Fury, lançando um vídeo que rapidamente se tornou viral. Paul disse que não tinha visto o clipe, mas o descartou de qualquer maneira.

“Mais uma vez, falar é fácil, porque com toda aquela conversa sobre tudo o que ele disse, ele ainda tem medo de assinar o contrato”, disse Jake Paul. “Ele poderia falar toda essa merda, mas tipo, vamos entrar no ringue – 100 por cento, tipo falar essa merda. Vamos vender alguns pay-per-views, irmão. Então a bola está do lado dele.”

Paul e KSI brigaram na mídia por vários anos sobre uma possível luta de boxe. A KSI superou Logan Paul em 2019, após o empate de 2018, que ajudou a desencadear uma tendência no boxe de influenciadores. KSI disse que vai deixar o boxe depois de derrotar o jovem Paul.

Questionado se enfrentaria KSI antes de Fury, Jake Paul respondeu: “Não, não. KSI nunca lutou bem com ninguém.”

“Oh não!” Logan Paul riu. “Ah p***. Isso realmente dói, Jake.

“Mas eu estou certo, porque quando você lutou contra ele, você não era bom”, insistiu o jovem Paul, sem dúvida referindo-se a seu irmão indo longe com o grande aposentado Floyd Mayweather. “Você está bem agora.”

“Como se eu falasse um monte de merda, mas eu, costas com costas, agendo essas lutas e vou para o ringue e as faço – seja quem for em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar, eu apoiei isso e provei e mostrei”, continuou Jake Paul. “Então [KSI is] quente no Twitter. Ele tem os dedos do Twitter, mas quando se trata de lutar contra mim, você foi embora, ausente. Na verdade, não compareci, não assinei o contrato.

“Então, falar é fácil, e vamos apenas esperar que ele entre no ringue e possamos resolver toda a conversa de merda depois que eu voltar e vingar essa derrota com Tommy Fury.”

Fury derrotou Paul em dois dos três scorecards dos juízes, subindo de nível em relação às performances anteriores contra uma competição mediana. O meio-irmão do campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury teria uma revanche com Jake Paul em caso de vitória, mas o jovem Paul não jogou seus laços contratuais com seu ex-oponente.

Paul espera que os cifrões finalmente convençam Tommy Fury a fazer a revanche imediata.

“Uma superestrela da noite para o dia fez do garoto um milionário, e não vejo por que não há razão para voltar atrás em algum momento”, disse ele. “O lado comercial disso era enorme. Foi um dos maiores eventos do boxe nos últimos anos. Provavelmente será a maior luta deste ano.

“Eu acho que ele tem que provar a si mesmo, porque do ponto de vista dele… ele veio até mim depois, quando estávamos no consultório médico, e disse: ‘Cara, você foi ótimo. Eu faço isso desde os seis anos’, e quando penso nisso, fico tipo [thinking to myself], ‘Droga, tipo, o que você tem feito por todos esses anos? Porque você não é tão bom. Eu tenho feito isso por três anos.’”

Paul afirma que teve uma noite de folga, tendo sofrido várias doenças, um forte corte de peso e uma lesão na mão no que ele disse ter sido um acampamento encurtado.

“Eu o venci, acredito, oito a nove vezes em 10”, disse Paul. “E isso aconteceu de ser uma dessas vezes.”

Mesmo assim, Paul disse que a experiência de perder foi uma experiência humilhante. Em uma revanche, ele disse que traria isso para a mesa.

“É parte do jogo, com certeza”, disse ele. “Eu definitivamente parecia um idiota. Eu acho que é hilário também. … Agora, sou eu. Definitivamente, a conversa de merda é diminuída, com certeza, se houver uma revanche. São mais ações. Não sei se é conversa de merda, mas menos desrespeito.”