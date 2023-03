Jake Paul e Floyd Mayweather envolvidos em briga fora do jogo Miami Heat, Paul emite resposta

Jake Paul e Floyd Mayweather se envolveram em uma briga do lado de fora da Miami-Dade Arena após o jogo Miami Heat x Cleveland Cavaliers na quarta-feira.

O incidente foi capturado em vídeo por alguém da comitiva de Mayweather e posteriormente entregue ao TMZ, que postou o clipe mostrando o confronto.

Com base no vídeo, Mayweather e sua equipe abordam Paul, que está ladeado por um único guarda de segurança. A pessoa que segura a câmera diz: “Vamos prender ele, pessoal?”

A pessoa da equipe de Mayweather então diz: “Onde você está correndo, Jake?” Paul começa a recuar do enxame de pessoas que o cercam. Enquanto os membros da equipe de Mayweather continuam gritando, Paul eventualmente se vira e sai correndo da situação enquanto algumas pessoas momentaneamente o perseguem.

“Olha, ele está correndo! Jake Paul campeão de corrida! Por que ele está correndo? a pessoa segurando a câmera gritou.

Parece que a segurança e outras pessoas próximas desarmam a situação, com Mayweather eventualmente se virando e saindo com Paul já bem longe dele.

Após o desenrolar do incidente, Paul abordou a briga no Instagram, escrevendo que foi efetivamente emboscado por Mayweather e sua equipe fora da arena.

“Então, estou deixando o jogo do Miami Heat e Floyd Mayweather e 50 caras apareceram do nada”, disse Paul. “Em algum beco lateral esperando por mim do lado de fora do estádio. Eles são como ‘e aí, o que é toda essa conversa agora!’

“Eu sou como antes de tudo, o que eu disse para você Floyd? Acabei de pegar seu chapéu e você ainda está bravo com isso? Vamos, mano. Então 50 caras literalmente começaram a me cercar tentando pular em mim. Estou fora dessa vadia.”

Em 2021, Paul arrancou um boné de beisebol da cabeça de Mayweather após uma coletiva de imprensa promovendo a luta de exibição do boxeador aposentado contra Logan Paul. Esse incidente quase levou a uma briga totalmente diferente quando Mayweather foi atrás de Paul por tirar o chapéu de sua cabeça.

De acordo com o relatório do TMZ, fontes próximas a Mayweather afirmaram que ele não tentou pular em Paul, mas apenas o encontrou depois que o jogo de basquete acabou. O confronto supostamente resultou de comentários que Paul fez sobre Mayweather, que aparentemente cruzaram a linha da conversa de lixo usual entre os lutadores.

De sua parte, Paul não deu desculpas para fugir de uma situação potencialmente volátil. Ele estava claramente em desvantagem numérica com pelo menos um membro da equipe de Mayweather afirmando repetidamente: “Vamos prendê-lo”.

Paul, que recentemente perdeu sua primeira luta profissional em uma decisão dividida para Tommy Fury, se ofereceu para lutar contra Mayweather, mas ele não vai se envolver em uma briga de rua, onde as probabilidades estão definitivamente contra ele.

“Floyd, você quer jogar um contra um, sem problemas, mas eu não sou burro”, disse Paul. “Eu sou difícil. Não preciso provar minha dureza, mas não sou burro pra caralho. Eu não vou sentar lá e tentar lutar contra 50 caras. Saiu dessa vadia.

“Floyd, você é um mano. Você está bravo porque eu peguei seu chapéu de merda, você está falando sério? Supere isso, mano. Ir em frente.”