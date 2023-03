Jake Paul revela vendas antecipadas de pay-per-view para a luta de Tommy Fury, espera ‘repetir’

Jake Paul ainda está processando a primeira derrota de sua carreira no boxe depois de perder na decisão dividida para Tommy Fury.

O influenciador social que virou boxeador não foi dominado por nenhum esforço de imaginação, mas ainda lidou com algumas dificuldades na luta, principalmente com o jab de Fury e a produção geral com quase o dobro dos socos acertados em oito rounds.

Olhando para a luta, Paul diz que Fury não fez nada que o pegasse desprevenido, mas ele simplesmente não conseguiu fazer o suficiente para fazer o trabalho.

“Ele não era tão bom assim”, disse Paul em seu podcast. “Acho que Anderson [Silva] era mais duro do que ele. Eu descobri esse quebra-cabeça. Ele deu muitos socos, essa foi a sua maior coisa.

Paul conseguiu um nocaute tardio em Fury na rodada final, mas ainda não foi o suficiente para ajudá-lo a garantir a vitória, já que seu recorde caiu para 6-1 no geral. Enquanto isso, Fury mudou para 9-0 e mesmo que o resultado não tenha sido o que ele queria, Paul admite que ficou realmente feliz por seu oponente depois.

“Tenho respeito pelo garoto”, disse Paul. “Acho isso o que há de mais bonito nesse esporte. Você pode ser arqui-inimigo e, em seguida, encontrar respeito por cada um depois de bater um no outro e ir para a guerra. É definitivamente muito legal.

“Estou feliz por ele, com certeza. Só de vê-lo chorar porque eu estive lá, passando por todas as adversidades e depois a vitória significando tudo. Definitivamente feliz por ele.”

Respeito mútuo à parte, Paul já está trabalhando para uma revanche com Fury afirmando que ele está definitivamente interessado em correr de volta também.

De acordo com Paul, a revanche também faz mais sentido financeiramente para ambos os lutadores, depois que ele anunciou retornos potencialmente enormes nas vendas de pay-per-view para o evento.

Apesar de ir ao ar no pay-per-view da ESPN+ durante a tarde nos Estados Unidos devido ao evento acontecer na Arábia Saudita, Paul acredita que os resultados finais farão de sua luta contra Fury uma das maiores vendas do ano.

“Acho que o lado positivo é que os pay-per-views estão fora do comum”, disse Paul. “Provavelmente vai ser a maior luta do ano. Vai ser difícil lidar com isso. Talvez [Ryan] Garcia e [Gervonta] Davis.

“Provavelmente está chegando a mais de meio milhão de compras. Ainda totalizando tudo. Então o negócio é ótimo.”

Garcia e Davis estão programados para se encontrar em abril, o que pode acabar sendo um pay-per-view muito lucrativo para o boxe, embora Conor McGregor retornando no UFC possa superar essa luta e Paul vs. Fury quando sua luta contra Michael Chandler finalmente levar lugar.

Como o ESPN+ informa apenas o número total de assinantes do serviço, os detalhes completos sobre as vendas do pay-per-view serão difíceis de descobrir, mas Paul definitivamente parece feliz com o que lhe foi dito até agora.

Supondo que os totais sejam tão altos ou possivelmente até mais altos do que Paul espera, isso torna uma revanche com Fury ainda maior.

Embora outras lutas possam estar disponíveis para ele – incluindo um possível confronto com o ex-lutador do UFC Nate Diaz ou o colega influenciador social KSI – Paul parece decidido a revanche com Fury ainda este ano.

“Obviamente, ainda há tantos nomes lá fora para eu lutar”, disse Paul. “Eu quero fazer a revanche com Tommy, mas acho que todas essas lutas ainda estão lá e ainda são massivas.

“Acho que a revanche [is next]. Eu tenho que ir buscar isso de volta. Execute-o de volta.