Jamal Murray acusa fã que usou comentários sexuais contra sua namorada

Denver Nuggets guarda Jamal Murray perdeu a calma na noite de quinta-feira durante a vitória do time sobre o Detroit Pistons na Little Caesars Arena, quando um torcedor fez comentários sexuais contra a namorada do jogador.

Nuggets companheiro de equipe Nikola Jokic foi o único capaz de impedir Murray de fazer algo drástico.

“Eu vi sua garota chupando d —“, gritou o fã para Murray.

Murray, 26, foi rápido em enfrentar o torcedor no meio da multidão, mas um árbitro se interpôs em seu caminho.

Jokic, 28, teve que intervir quando Murray continuou tentando lutar contra o torcedor do Pistons.

Fãs dos Pistons expulsos após importunar Jamal Murray

Enquanto Jokic segurava Murray, o fã continuou a reclamar: “Você não vai fazer merda, garoto”.

Os seguranças então intervieram e expulsaram o torcedor do jogo, junto com os que estavam com ele.

Pistons, pior time do campeonato, perdeu por 19 pontos para os líderes do campeonato Conferência Oeste.

Murray tem uma média de 20 pontos e seis assistências, já que Jokis está tendo uma temporada do calibre de MVP.