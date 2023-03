Jandaia do Sul (PR): processo seletivo oferece 38 vagas para nível médio e superior

A Prefeitura de Jandaia do Sul, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 38 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva para professores.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior para atuar na área da educação do município.

A banca responsável pelo certame é a Fadct.

Os salários da Prefeitura de Jandaia do Sul – PR chegam até R$ 2,2 mil.

Vagas e salários Jandaia do Sul – PR

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Professor de Artes Marciais – Kung Fu – 3 vagas;

Professor de Dança – 3 vagas;

Professor de Arte – 8 vagas;

Professor de Língua estrangeira – Inglês – 7 vagas;

Professor de Língua estrangeira – Espanhol – 7 vagas;

Professor de Educação Especial – 10 vagas.

O cadastro reserva será integrado por todos os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, que poderão ser convocados futuramente para realizar avaliação médica e posterior admissão, conforme quantitativo de vagas autorizado.

O salário oferecido pela Prefeitura de Jandaia do Sul – PR é de R$ 2.210,18 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Jandaia do Sul – PR

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Jandaia do Sul – PR devem realizar a inscrição até o dia 21 de março de 2023, diretamente pelo site da Fadct, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Atribuições de cargo Jandaia do Sul – PR

Professor de Artes Marciais – Kung Fu

Ministrar aulas teóricas e práticas das modalidades na qual for graduado, zelando pela correta informação, não apenas dos aspectos técnicos e mecânicos dos movimentos marciais, mas também, dos fundamentos filosóficos e dos fatos históricos que deram origem à arte ou à luta;

Ministrar aulas na modalidade específica de lutas nas diversas faixas etárias.

Professor de Dança

Ministrar aulas de dança nas diversas faixas etárias;

Planejar a atividade de acordo com seus objetivos específicos;

Avaliar os resultados alcançados com as práticas pedagógicas;

Atender o aluno segundo o seu plano individual e de acordo com o planejamento da atividade, bem como integrar suas atividades com outras áreas.

Professor de Arte

Planejar as ações pedagógicas da área disciplinar respeitando e articulando-as aos objetivos do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal na qual atua;

Promover avaliação baseada na integridade do/a aluno/a, com acompanhamento individualizado, possibilitando a recuperação paralela ao longo do processo ensino-aprendizagem.

Professor de Língua estrangeira – Inglês

Planejar e ministrar aulas na área de atuação de acordo com sua formação;

Organizar a dinâmica do processo pedagógico de acordo com as diretrizes pedagógicas



Professor de Língua estrangeira – Espanhol

Planejar e ministrar aulas na área de atuação de acordo com sua formação;

Organizar a dinâmica do processo pedagógico de acordo com as diretrizes pedagógicas estabelecidas.

Professor de Educação Especial

Atuar de forma colaborativa com os professores da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo.

Etapas processo seletivo Jandaia do Sul – PR

O processo seletivo para a Prefeitura de Jandaia do Sul – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

Os candidatos serão avaliados por meio de 30 questões de múltipla escolha sobre os temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de abril de 2023.

O processo seletivo da Prefeitura de Jandaia do Sul possui validade de seis meses, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais uma vez pelo mesmo período de tempo a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.