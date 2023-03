Jason Kelce confirma que jogará mais uma temporada com o Philadelphia Eagles: “Ainda não acabou”

Jason Kelce confirmou que permanecerá no Philadelphia Eagles na próxima temporada. Depois de perder o Super Bowl para o Kansas City, o zagueiro havia deixado no ar sua continuidade no NFL.

Depois de superar o duro golpe de não conseguir levantar o Troféu Vince LombardiKelce anunciou que continuará em campo e buscará ser campeão em 2023.

“Pensei muito se faz sentido jogar outra temporada”, escreveu Kelce no Twitter.

“Depois de conversar com minha esposa e muitos outros amigos e familiares, decidi voltar por mais um ano.

“Obrigado a todos os meus apoiadores e detratores por me alimentar, Eu não terminei ainda!”

Kelce, que foi selecionado pelos Eagles na sexta rodada do Draft da NFL de 2011, passou toda a sua carreira com Filadélfia.

O pivô All-Pro venceu Super Bowl 2018 com as Águias.

Os irmãos Kelce estavam no Super Bowl LVII

Com as águias desde 2011, Jason Kelce tornou-se um elemento básico da linha ofensiva da franquia e um dos pivôs mais habilidosos da liga. Ele jogou todos os jogos pela Filadélfia desde 2015. Em sua carreira, ele foi escolhido seis vezes para o Pro Bowl, incluindo as últimas quatro temporadas, além de cinco vitórias no First Team All-Pro e uma vitória no Super Bowl LII.

Com as Águias e Kansas City Chiefs indo para as finais da NFL, foi a primeira vez na história do Super Bowl que dois irmãos se enfrentaram pelo título. No final, ponta apertada de Travis Kelce equipe saiu vitoriosa por 38-35.

Durante a semana do evento, os pais de Travis e Jason viveram um período de fama e emoção, principalmente a mãe dos atletas, Donna Kelce. O Philadelphia OL comentou no podcast sobre a emoção que foi reencontrá-la após o jogo.

“No momento em que vi minha mãe, fiquei muito emocionado, porque cara, foi incrível”, confessou Jason Kelce, em lágrimas. “Foi incrível para [her] (…) Ela ficou no topo do mundo por uma semana. (…) Foi muito legal ver ela comemorando com a gente. Foi um momento incrível”.

O camisa 62 finalizou: “Ironicamente, você perde o Super Bowl e fica chorando depois do jogo, e não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de alegria.