Jason Kelce pediu para fazer uma participação especial para o show de hospedagem do ‘SNL’ de Travis Kelce

Sim, há uma boa chance de acontecer, porque a estrela dos Eagles – que perdeu para o Travis’ Chiefs no mês passado – foi convidada a fazer uma aparição especial neste fim de semana no “Saturday Night Live” para o show de Travis.

Ter Jason participando do programa de Travis faz todo o sentido … especialmente considerando que o Super Bowl LVII foi apelidado de “ A Tigela Kelce ” quando suas equipes se enfrentaram no grande jogo.

Fontes dizem que o clã Kelce está “muito empolgado” com o momento de Travis … mas Jason vai ganhar seu próprio brilho quando a família for para a Filadélfia no domingo para passar um tempo com seu novo pacote de alegria.