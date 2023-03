Jason Sudeikis diz que ‘Ted Lasso’ inspirou treinadores de futebol da Premier League

Tsérie de televisão americana de comédia dramática esportiva, Ted Lasso, provou ser um grande sucesso. Para quem não sabe, a série segue a carreira de Ted Lasso, um técnico de futebol americano universitário que é inesperadamente contratado por um time de futebol inglês. Apesar das expectativas de que Lasso está destinado ao fracasso, seus métodos bem-humorados e pouco ortodoxos acabam sendo um sucesso.

Jason Sudeikis, o ator que interpretou Lasso, revelou recentemente em uma entrevista à AP que seu personagem inspirou inesperadamente treinadores de futebol em todo o mundo.

“Na maioria das vezes, ouvimos de volta [about the series] dos treinadores, o que é ainda mais lisonjeiro porque, sabe, eles poderiam pensar que eu estava tipo, sabe, tirando sarro deles ou ‘tirando sarro’ como dizem por aí. E o fato de terem abraçado e alguns até se sentirem influenciados e inspirados por [it] é realmente lisonjeiro. E isso é tão chocante para mim quanto qualquer esperança que as pessoas tenham de nosso divertido show de comédia.”

Para se preparar para o papel, Coloque-o explicou que passava muito tempo em estádios de futebol e assistindo aos jogos: “nós íamos ver um jogo da Premier League quase todo fim de semana e, sabe, nesta temporada mais do que nas outras temos que passar o tempo, sabe, talvez indo para o campo após o jogo.”