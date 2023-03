Jay Hieron recebeu Jake Gyllenhaal dando um tapa de verdade durante as filmagens de ‘Road House’ no UFC 285

Quando Jay Hieron se aposentou do MMA, ele nunca imaginou voltar ao UFC uma década depois para uma luta contra o ator indicado ao Oscar Jake Gyllenhaal.

Bem, tecnicamente não é uma luta real, mas Hieron queria que parecesse o mais real possível quando ele e Gyllenhaal se enfrentaram como parte da produção para o próximo casa da estrada reinicialização, que filmou cenas em torno do UFC 285 em Las Vegas. O filme, que está sendo produzido para a Amazon Studios, mostra Gyllenhaal interpretando um ex-lutador do UFC chamado Elwood Dalton e uma parte fundamental de sua história de fundo foi mostrá-lo se preparando para um confronto contra Hieron, que interpreta seu oponente na reinicialização do clássico. Filme de 1989 estrelado por Patrick Swayze.

A experiência toda foi um pouco surreal para Hieron, que encerrou a carreira no UFC após lutar em inúmeras grandes promoções como Bellator, Strikeforce e IFL.

“Se você tivesse me dito quando me aposentei que estaria de volta ao UFC em uma cena de atuação com um dos melhores atores, eu teria dito não, você me fodeu,” Hieron disse ao MMA Fighting. “Foi ótimo. Uma vez que eles me contaram tudo isso e eu consegui o papel, eu fiquei tipo você, isso é incrível. Trouxe de volta todos os sentimentos. Eu vi todos os caras que não via há algum tempo. Dana [White]Joe Rogan, Sean Shelby, foi ótimo apenas estar perto do meio ambiente porque não estou mais tanto.

“Claro, estou sempre filmando, então foi incrível. Só para fazer uma cena de luta no UFC em um card ao vivo, um dos melhores cards dos últimos anos, Jon Jones voltando. Foi fantástico. Não poderia pedir uma oportunidade melhor.”

Filmando para casa da estrada no UFC 285, na verdade, começou na pesagem cerimonial, onde Hieron e Gyllenhaal foram anunciados como qualquer outro lutador antes de subir na balança e se enfrentarem.

Houve várias tomadas filmadas, mas uma em particular tinha Gyllenhaal realmente dando um tapa em Hieron durante o confronto e descobriu-se que não havia nada de falso nisso.

De acordo com Hieron, ele trabalhou com Gyllenhaal para criar a melhor cena possível para o filme e foi aí que o ator veterano de 42 anos teve a ideia de que talvez a tensão devesse transbordar entre eles no palco.

“Foi ele quem me disse ‘Jay, estou pensando que tal bater em você na pesagem?’ e eu disse ‘foda-se’ porque sabia que isso tornaria tudo mais real e você obteria essa realidade ”, disse Hieron. “Eu pensei que sim, essa é uma ótima ideia, faça isso. Então, como ele faz isso, ele entra no personagem. Isso o torna mais real e ele não queria desrespeitar os fãs ou os lutadores, então ele queria que parecesse o mais real possível. Ele fez o trabalho.

“Ele foi para isso. Sem dúvida. Isso não foi um tapa de dublê. Ele foi em frente. Isso é o que era ótimo nisso. Nós conversamos sobre isso antes e ele é super respeitoso e disse ‘o que você acha?’ e eu sou como vamos! Nem pense nisso. O que quer que você sinta, vamos fazer isso e isso traz coisas para fora de mim e parece ótimo. Recebemos muitos comentários excelentes. É simplesmente incrível para o UFC deixar isso acontecer.”

A pesagem foi apenas um componente da filmagem porque o diretor Doug Liman também queria filmar Gyllenhaal competindo dentro do octógono do UFC, o que mais uma vez exigiu que Hieron se livrasse de seu passado como lutador para garantir que tudo parecesse bem na jaula. .

Com mais de 120 créditos em seu currículo entre atuação e dublês, Hieron trabalhou ao lado de Denzel Washington, Keanu Reeves e Joaquin Phoenix ao longo dos anos, mas sua história como lutador do UFC lhe deu muita motivação para garantir que seu encontro com Gyllenhaal quase se confundisse. a linha entre o cinema e a realidade.

Para aumentar ainda mais a pressão, Hieron e Gyllenhaal tiveram apenas de seis a oito minutos para filmar sua cena juntos no octógono porque estavam operando em tempo emprestado devido ao evento real ainda ocorrendo. Isso significava que tudo se resumia a uma tomada e qualquer erro poderia potencialmente sabotar a produção, então, mais uma vez, Hieron garantiu que Gyllenhaal lhe desse tudo o que ele pudesse suportar.

“Tivemos uma tomada. Seis minutos e você está fora”, disse Hieron. “Ou você entende ou não. Então esse processo foi ótimo também. Todo mundo foi discado do guarda-roupa para cada peça da produção. Grite para toda a equipe que teve a bola rolando. Foi simplesmente incrível fazer parte.

“Era uma coreografia, mas logo antes de fazermos, fizemos ensaios e estávamos andando pela jaula e ele disse ‘Eu só não quero que pareça falso’, eu disse para não se preocupar com isso. Se algo cair, está tudo bem. Já estive lá antes. Estávamos filmando para aproximá-los o máximo possível e alguns entraram, mas está tudo bem. Ele é um cara muito respeitoso e eu amo sua paixão e ele trabalha duro.”

O filme, que também apresenta o superastro do UFC Conor McGregor em seu primeiro papel principal, estava efetivamente encerrando a produção com as cenas filmadas por Hieron em Gyllenhaal, depois que a fotografia principal ocorreu principalmente na República Dominicana.

Hieron se divertiu muito com toda a experiência, mas foi apenas mais um dia no escritório para ele, já que sua carreira pós-luta continua a florescer.

“Sou humilde”, disse Hieron sobre seu sucesso na indústria cinematográfica. “Eu trabalho duro. Eu ouço mais do que falo.

“Fico feliz por todas as oportunidades que recebo e trabalho muito. Sinto que estou pronto quando eles vierem e vou fazer o meu trabalho.”