Jeff Molina, do UFC, se assume como bissexual após vazamento de vídeo de sexo oral

lutador do UFC Jeff Molina está se abrindo sobre sua sexualidade depois que um vídeo mostrando ele praticando um ato sexual com outro homem vazou nas redes sociais esta semana … dizendo que ele foi privado da oportunidade de anunciar que é bissexual do jeito que queria.

O jogador de 25 anos compartilhou uma declaração emocionada no Twitter na sexta-feira … dizendo: “Não do jeito que eu queria fazer isso, mas a chance de fazer quando eu estivesse pronto foi tirada de mim.”

“Tentei manter minha vida de namoro privada das mídias sociais”, continuou Molina. “Eu namorei garotas a vida toda e reprimi sentimentos que tive durante o ensino médio no time de luta livre, durante a faculdade perseguindo o MMA e mesmo depois de realizar parte do sonho e entrar no UFC.”

“O pensamento de meus amigos, companheiros de equipe e pessoas que admiro olhando para mim de maneira diferente, muito menos me tratando de maneira diferente por algo que não posso controlar, era algo que não conseguia entender.”

Molina – 11-2 até agora em sua carreira e 3-0 no UFC – já havia mostrado apoio à comunidade LGBTQ + … vestindo o short do mês do orgulho para sua luta em junho de 2022.

Molina – que atualmente está suspenso por seu suposto papel em um esquema de apostas – disse que não planejava se assumir durante sua carreira … acrescentando que queria ser conhecido por suas habilidades em vez de ser o “bi lutador do UFC que eu Tenho certeza que seria traduzido apenas como ‘lutador gay do UFC.'”

Jeff Molina se irrita com os comentários negativos que recebeu por usar o short do mês do orgulho do UFC. “Eu apenas pensei que em 2022 as pessoas teriam a mente um pouco mais aberta e não pedaços de merda. Mas acho que estava errado.”#UFCVegas56 | Vídeo completo: https://t.co/mOxnqIFGCb pic.twitter.com/aKeVUUeXyg – MMA Junkie (@MMAJunkie) 5 de junho de 2022

O anúncio de Molina faz dele o primeiro membro abertamente masculino da comunidade LGBTQ+ no UFC.