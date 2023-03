Jeff Ross diz que Chris Rock derrubou Will Smith com suas piadas, não com os punhos

Jeff Ross diz Chris Rock está indo embora com o ‘W’ no Will Smith Saga do tapa do Oscar – e ele elogia seu amigo por fazê-lo sem usar as mãos, apenas uma língua de prata.

Jeff, o famoso assador, diz que Chris levou a melhor sobre Will e Jada Pinkett Smith no final … e ele está muito feliz com a forma como Chris lidou com isso, mesmo que tenha demorado um ano para resolver. No entanto, ele aponta o especial tocou em muito mais do que apenas os Smiths… e ele ficou impressionado com sua mensagem geral.