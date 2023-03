Jenna Ortega, estrela de “Quarta-feira”, é criticada pelo produtor de TV “Demolidor” por ser “autorizada” e “tóxica”

Jenna Ortegaestrela do hit Netflix Series “Quarta-feira,” foi criticado pelo veterano produtor e cineasta de Hollywood Steven DeKnight por seu comportamento no set. DeKnight foi ao Twitter para condenar o comportamento de Ortega, que foi revelado durante uma aparição no O podcast de Dax Shepard “Especialista em poltrona”.

Ortega admitiu ter mudado as falas do roteiro e se comportado de maneira não profissional no set, ações que DeKnight chamou de “autorizadas” e “além de tóxicas”.

DeKnightque trabalhou em programas de sucesso como “Temerário” e “Buffy, a Caça-Vampiros,” disse que, embora adore “conversar com os atores sobre suas falas / histórias”, às vezes as estrelas “não têm as imagens completas (na TV) de para onde a história está indo e por que algumas falas são necessárias para que o todo faça sentido”. Ele também culpou a idade de Ortega por suas ações, mas disse que ela “deveria” estar ciente de como as coisas funcionam.

Ortega, que tem 20 anos, admitiu no podcast que colocou o “pé no chão” no set, quase sendo “pouco profissional” por causa de seu personagem da família Addams, de quem ela era “muito protetora”.

Ela disse que seu personagem participando de um “triângulo amoroso” “não fazia sentido” e repetidamente dizia aos escritores “Não” para os pontos da trama – às vezes até “mudando as falas” no roteiro. Ela chegou a admitir que estava insatisfeita na maior parte do tempo com seu desempenho.

A série foi renovada para uma segunda temporada

Apesar de Ortegacomportamento de, “Quarta-feira” foi um grande sucesso para Netflix. Ele rapidamente se tornou o segundo maior programa em inglês da gigante do streaming de todos os tempos, registrando 1,02 bilhão de horas assistidas nas três semanas após sua faz primeira apresentação em 16 de novembro, com mais de 150 milhões de lares assistindo.

A popularidade do programa não impediu seus produtores de trabalhar com Ortega novamente. Ortega não apenas interpretará quarta-feira em uma segunda temporada, mas também atuará como produtora executiva.

No final, o comportamento de Ortega no set pode ter sido pouco profissional, mas não prejudicou o sucesso de “Quarta-feira”. Será interessante ver como seu papel como produtora executiva afeta o processo criativo da segunda temporada.