Jennifer Lopez e Ben Affleck: O PDA deles é só para as câmeras ou uma demonstração genuína de amor?

EUA afeição de um pelo outro é real ou apenas pela imprensa? Talvez o casal mais falado em hollywood por meses agora é Ben Affleck e Jennifer Lopez, ‘Bennifer’, que, duas décadas depois de seu primeiro romance, agora são marido e mulher. Mas há semanas circulam rumores de que o relacionamento deles não está indo bem e que eles podem até se divorciar.

No entanto, isso contrasta com os PDAs afetuosos (demonstrações públicas de afeto) que eles mostram um ao outro sempre que são capturados pela câmera. Em sua aparição mais recente na estréia de Afflecknovo filme, “Ar”, em Los Angeles, o casal nunca deixou de demonstrar seu amor um pelo outro.

O vídeo fofo de Jennifer Lopez com Ben Affleck

JLo, usando um vestido verde justo que deixava pouco para a imaginação, roubou a cena no tapete vermelho e não parava de dizer ao marido o quanto o amava. Segundo testemunhas, não havia como pará-la: “Eu te amo, eu te amo, eu te amo”, ela dizia.

Uma vez dentro do teatro, Affleck não conseguiu conter seu amor e dedicou algumas palavras doces à sua amada na frente de toda a platéia: “Quero dizer que nada disso teria sido possível sem o amor e apoio de minha esposa, que significa mais para mim do que qualquer coisa mais no mundo. Eu quero te agradecer. Eu te amo. Você é meu mundo. Você é fabuloso, incrível, maravilhoso, bom, gentil… eu te amo.”

Para completar, em Dia dos Namorados, JLo e Affleck compartilharam em suas redes sociais as tatuagens que fizeram juntos, que se complementam em um sinal de infinito e duas setas cruzadas que levam suas iniciais.

Nos bastidores, a história pode ser diferente

No entanto, quando não estão à vista do público, Ben e Jen muitas vezes têm sérios desentendimentos, seja sobre seus respectivos filhos, ex-parceiros ou não concordam em coisas vitais como qual casa comprar.

Mais recentemente, eles estão brigando por uma mansão de $ 64 milhões que Ben deseja ter, mas Jennifer não gosta da decisão, dizendo que eles gastarão centenas de milhares de dólares em pagamentos e outros requisitos.

Outros insiders apontaram nos últimos meses que Affleck praticamente aceita qualquer coisa Jennifer diz, e ele sacrificou muitas coisas para fazê-la feliz, embora ele próprio não seja feliz, como ficou bem visível durante o Globos douradosonde ele parecia muito triste e querendo estar em outro lugar.

Embora ele tenha tentado explicar o contrário, várias imagens dele mostram que nem tudo é um final feliz para o casal.