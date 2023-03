Jennifer Lopez e Ben Affleck saem da custódia em outra casa

Jennifer Lopez dar Ben Affleck não conseguem se decidir … eles desistiram novamente do depósito em uma casa que estavam prestes a comprar.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … JLo e Ben desligaram a casa de Pacific Palisades, que eles parecem dispostos a comprar por US $ 34,5 milhões.

Pelo menos uma das propriedades que eles examinaram na semana passada custava mais do que o dobro do que eles estavam gastando naquela que acabou de sair do depósito.