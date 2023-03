Jennifer Lopez e Ben Affleck são flagrados procurando uma casa em Pacific Palisades

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão tentando comprar uma nova casa onde possam viver confortavelmente com sua família mista. De acordo com um novo relatório, o famoso casal foi flagrado procurando uma casa em Pacific Palisades, no oeste de Los Angeles. Já havia sido relatado que eles estavam sob custódia de uma casa naquela área, mas eles visitaram a casa na terça-feira. Esta casa está avaliada em $ 34,5 milhões. Esta será uma das poucas opções que eles têm, mas a casa se encaixa muito bem com sua família mesclada.

É uma mansão de 15.100 pés quadrados que foi listada por esse preço, de acordo com o TMZ. A casa foi construída de acordo com as especificações do ano passado por um grupo de desenvolvedores desconhecidos. Tem sete quartos, 13 casas de banho e chegou ao mercado há cerca de um mês. Uma casa de dois andares que é branca com beirais largos e muitas empenas que fica em um acre atrás de muros altos e cercas. Também é cercada por sicômoros nativos. A casa também possui uma garagem para seis carros acessada por uma porta-cochere de tijolos.

Quantas crianças viverão na mansão de Jennifer e Ben?

Apesar de não terem filhos juntos, Jannifer Lopez é mãe de gêmeos Max e Emme, que tem 14 anos, de seu casamento com Marc Anthony. Ben Affleck é pai de filhas Tolet17, e Serafina14. Ele também tem filho Samuel, 11 de seu casamento com a atriz Jennifer Garner. Isso significa que cinco crianças precisarão de quartos separados e também haverá um quarto extra lá. Apesar dos rumores de que o casal está passando por uma fase difícil, parece Ben e Jennifer estão indo bem enquanto planejam o resto de suas vidas juntos.