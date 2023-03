Tele Patriotas da Nova Inglaterra estão prestes a se encontrar em uma encruzilhada muito séria para o futuro do clube.

Eles foram levados a incríveis seis vitórias no Super Bowl ao longo dos anos por Bill Belichickmas em breve ele fará 71 anos e seu tempo na NFL está claramente começando a chegar ao fim.

Ele também tem lutado para manter o mesmo nível desde Tom Brady saiu, juntamente com outras peças-chave do plantel que tanto sucesso teve durante tanto tempo.

Isso significa que eles devem começar a pensar em quem será o próximo treinador da patriotas e ex-linebacker Jerod Mayo poderia ser o principal para o trabalho.

“Bem, ele é definitivamente um forte candidato para ser o herdeiro aparente, mas temos algumas outras pessoas boas em nosso sistema.” Nova Inglaterra proprietário Robert Kraft disse à NFL Network na Reunião Anual da NFL na segunda-feira. “Então, agora, temos um bom treinador principal e estamos fazendo tudo o que podemos para apoiá-lo e garantir que façamos tudo o que pudermos para vencer.”

Eles explicaram por meio de um comunicado em janeiro que estão iniciando negociações com maionese mantê-lo no clube a longo prazo, o que é muito mais informação do que o patriotas já foram conhecidos por doar.

Remorso pelo poder

Havia alguma raiva de Kraft em direção a Belichick depois que este último passou as rédeas da ofensiva para Patrícia e Juiz.

“Acho que ele foi colocado em uma posição difícil; foi uma espécie de experimento”, Kraft disse de Patrícia. “Ele trabalhou muito nisso. Em retrospecto, não acho que foi a coisa certa. Sinto-me mal por ele porque ele é um trabalhador tão duro e foi colocado em uma posição difícil.”