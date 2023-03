Jerry Jones está delirando? Dono dos Cowboys acredita que Dak Prescott pode melhorar com o tempo e o comparou a Tom Brady

Tele começando quarterback para o Dallas Cowboys, Dak Prescottjoga na NFL há sete anos, desde que assumiu o cargo de Tony Romo em 2016. Embora tenha levado os Cowboys aos playoffs em algumas ocasiões, ele nunca chegou ao jogo do campeonato NFC. Prescott tem 29 anos e fará 30 no início da próxima temporada.

Em comparação, Troy Aikman levou o time a vencer o primeiro de seus três Super Bowls em seu quarto ano como titular. Tom Bradyo recém-aposentado e lendário QB do Bucs e os Patsos levou a conquistar o primeiro SB em seu segundo ano como titular e, aos sete anos de jogo, já tinha três títulos, assim como Aikman.

Skip Bayless joga camisa de Dak Prescott no lixoTwitter

O acima é mencionado porque o dono dos Cowboys, Jerry Jonesestá determinado a apoiar um QB que este ano lhe custará quase US $ 50 milhões em folha de pagamento e que, aos olhos de milhares de torcedores do Cowboys, em vez de progredir, está piorando.

Dak Prescott está saindo de sua pior temporada em termos de interceptações, liderando a NFL com 15 turnovers em apenas 12 jogos. Isso, mais dois anos consecutivos de perdas absurdas para o São Francisco 49ers, deixou cansados ​​milhões de torcedores do time do Texas. Mas não Jones.

Jones se atreve a compará-lo a Brady

As declarações recentes de Jones deixaram mais de uma pessoa se perguntando se ele está delirando. Jones comentou: “Eu realmente sinto há muito tempo que Dak tem a habilidade. Mas acho que, como Brady se tornou, em minha mente, melhor e mais impactante em como eles venceram ao longo de sua carreira, acho que Dak realmente tem essas qualidades. Acho que ele pode melhorar.”

Jones deixou claro que a equipe não mudará o QB, pois garantiu que não espera ver nada que Prescott faça em campo que faça os Cowboys pensarem em uma direção diferente na posição de zagueiro nos próximos anos.

Jones esquece que Brady ganhou quatro de seus sete anéis depois dos 37 anos, mas sua ideia de que Prescott pode atingir esse nível simplesmente não faz sentido ou é apoiada por números.

Assim, os torcedores do Cowboys podem esperar muitos anos para que o time recupere o patamar que os fez se tornarem o “America’s Team”.