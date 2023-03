Jerry O’Connell ganha experiência em Southwest Cockpit

Jerry O’Connell sempre teve o deslumbramento de uma criança, então faz sentido o piloto de um jato da Southwest deixar a maior criança da aeronave no cockpit!

A estrela de “Crossing Jordan” e “Kangaroo Jack” embarcou em um voo da Southwest de Los Angeles para Oakland recentemente, e chegou no horário e com um par de asas.

Quando o avião aterrissou, o apresentador do “Pictionary” não teve pressa em partir… conversando com alguns passageiros/fãs e tirando fotos.

Então ele teve a melhor experiência de voo… quando as pessoas estavam saindo do avião, Jerry conversou com a tripulação de voo – e foi quando o capitão perguntou a Jerry se ele gostaria de ver o cockpit.