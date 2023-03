Jim Boeheim deixa o cargo de técnico do Syracuse após 47 temporadas

Membro do hall da fama Jim Boeheim não é mais o técnico principal do time de basquete masculino de Syracuse – a escola acaba de anunciar que a lenda está sendo substituída após 47 anos pelo Orange.

Boeheim, de 78 anos, começou sua carreira em ‘Cuse como assistente graduado em 1969 antes de se tornar o treinador principal em 1976. Ele acumulou quatro aparições na Final Four, cinco campeonatos de torneios do Big East ao longo de quase 5 décadas … e ganhou um campeonato nacional com Carmelo Anthony em 2003.

Boeheim – um ex-aluno de Syracuse – também ganhou vários prêmios … ao ser introduzido no Basketball Hall of Fame em 2005 e no College Basketball HoF em 2006.

O treinador falou com os repórteres após a derrota de ‘Cuse por 77-74 para Wake Forest no Torneio ACC na terça-feira … na ponta dos pés dizendo que estava se aposentando – alegando que já fez seu discurso de despedida, mas ninguém percebeu.

Jim Boeheim: “Tive muita sorte de treinar por tanto tempo. Acho que todos perderam meu discurso de aposentadoria na semana passada. Ninguém percebeu isso … cabe à Universidade” pic.twitter.com/XbnTV1Zsuj — O Campo de 68 (@TheFieldOf68) 8 de março de 2023

@TheFieldOf68

O diretor atlético do Syracuse, John Wildhack, abordou a mudança … dizendo: “Passei toda a minha carreira cercado pelos maiores e melhores nomes do atletismo profissional e intercolegial. Poucas pessoas estão no mesmo campo de jogo que o treinador Boeheim.”

“Jim Boeheim é sinônimo de excelência, coragem e determinação. Jim é um tipo raro de treinador, construindo um programa que está entre os melhores do basquete universitário por quase cinco décadas. Sou incrivelmente grato pelo que ele fez pelo Syracuse Basketball, Syracuse Atletismo e Syracuse University como um todo.”