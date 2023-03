Jimmy Fallon se apresenta com a banda local de NY no Bar on St. Dia de São Patrício

Reproduzir conteúdo de vídeo



Britney Warner 1916

Jimmy Fallon trocou a Big Apple por St. Patrick’s Day e se aventurou no interior do estado para uma festa em um pub de uma pequena cidade … indo a um bar local e tocando com a banda!

O apresentador do ‘Tonight Show’ encontrou seu caminho para a Iron Smoke Distillery na sexta-feira em Fairport, NY – nos arredores de Rochester. Na verdade, ele conhece o dono do bar do outro lado da rua – Mulconry’s Irish Pub – e aparentemente ouviu os músicos de 1916 tocando … sentindo-se intrigado.

Fomos informados de que Jimmy apareceu no final do set de 1916 e perguntou se ele poderia tocar com eles antes de partirem. Claro, eles concordaram – ficando por mais algumas músicas. Como muitas pessoas sabem, JF é meio que um homem da música… e um showman natural.

Isso foi útil para as três músicas que eles tocaram – incluindo “Gloria” do The Doors, “Keep Your Hands to Yourself” do Georgia Satellites, “Desire” do U2 e outras. Jimmy assumiu os vocais e a guitarra solo… e todos os outros membros da banda o apoiaram.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Depois de subir ao palco, fomos informados de que Jimmy ficou um pouco e tirou fotos com os clientes … fechando um grande momento para todos. Parece que ele queria que suas férias fossem um pouco mais discretas e caseiras … e ele certamente conseguiu isso com a multidão do Iron Smoke naquela noite.

Veremos se ele tem mais a dizer sobre sua noitada na segunda-feira … quando ele estará de volta ao trabalho noturno, com sua própria banda na mão. Este é apenas um bom lembrete – o cara provavelmente poderia pular em si mesmo a qualquer momento e se manter.