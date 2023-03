Jimmy Garoppolo assina contrato de três anos e US$ 67,5 milhões com o Las Vegas Raiders

EUum movimento impressionante, São Francisco 49ers quarterback Jimmy Garoppoloestá supostamente definido para assinar um contrato de três anos, $ 67,5 milhões lidar com o Las Vegas Raiderssegundo fontes da Dianna Russoni da ESPN e Adam Schefter.

O acordo inclui $ 34 milhões em dinheiro garantido e reúne Garoppolo com O treinador dos Raiders, Josh McDanielsque atuou como coordenador ofensivo do Patriotas da Nova Inglaterra durante o mandato de Garoppolo lá.

Esta contratação ocorre depois que os Raiders dispensaram o titular de longa data Derek Carr no mês passado, saindo Jarrett Stidhamque substituiu Carr nas duas últimas partidas da temporada passada, como agente livre.

As estatísticas de Garoppolo e o mandato repleto de lesões com o 49ers devem abalar o cenário de quarterback da NFL

Garoppolo passou mais de cinco temporadas com o 49ers, levando-os ao Super Bowl em 2019. No entanto, sua passagem pelo time foi prejudicada por lesões, que o impediram de jogar em 30 jogos.

Apesar dos contratempos, Garoppolo acumulou estatísticas impressionantes durante sua passagem pelo 49ers, lançando para 13.599 jardas com 82 touchdowns e 42 interceptações, completando 67,6% de seus passes. Os Niners foram 42-19 em suas 63 partidas, incluindo playoffs.

Esta contratação, sem dúvida, vai abalar o panorama do quarterback na NFL, já que a mudança de Garoppolo para os Raiders deve mudar a dinâmica do time. AFC Oeste. Com a saída de Carr, os Raiders querem se destacar e apostam no talento de Garoppolo para levá-los ao sucesso.