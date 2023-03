Jimmy Garoppolo: New Raiders QB fala dos sonhos do Super Bowl e está ‘pronto para arregaçar as mangas’

Aapós 365 dias tumultuados, Jimmy Garoppolo tem uma nova casa com o Las Vegas Raiders. O antigo São Francisco 49ers quarterback perdeu sua posição inicial para Trey Lance e então quebrou o pé após recuperar o cargo na temporada de 2022 após uma lesão de Lance.

Esta semana, sua assinatura e coletiva de imprensa foram adiadas de quinta para sexta-feira, supostamente devido à “linguagem” do contrato. No entanto, Garoppolo disse que não havia “nenhuma preocupação” em finalizar seu acordo com o invasores e que ambos os lados “sabiam o que queriam fazer”.

49ers confirmam que não há lugar para QB Jimmy GaroppoloPA

Garoppolo tinha muito a dizer sobre sua nova equipe, começando com sua introdução ao Josh McDaniels ofensa. “do Kyle [Shanahan] ataque contra o ataque de Josh, há apenas uma mentalidade diferente por trás disso”, disse ele.

“Acho que renovar minha mente assim é o primeiro passo e depois reaprender o idioma. É como ir do espanhol para o francês ou algo assim. Não vai demorar muito. Acho que o ataque de Josh evoluiu ao longo dos anos. Eu apenas tem que pegá-lo o mais rápido possível. Vai ser divertido.”

Garoppolo está mirando alto com o invasores: “Claro que sim, estou tentando ganhar um Super Bowl. Esse é o meu objetivo”, disse ele. “Quero levar o Silver e o Black de volta para onde deveriam estar. Eu sei que não é um processo fácil passar por isso em São Francisco. Mas valerá a pena.”

Ele trabalhou antes com Josh McDaniels em Pats

Ele também explicou por que se sentia tão à vontade para ingressar no invasores. “A familiaridade com Josh, Dave Ziegler, o GM – tudo isso desempenhou um papel”, disse ele. “Não quero receber nenhum ‘você é o cara da franquia’ ou qualquer outra coisa. Eu quero entrar e ganhá-lo.”

Garoppolo falou sobre sua jornada na NFL, dizendo: “Essa é a NFL. Você nunca sabe qual será o seu caminho e, desde que continue rolando com os socos e acreditando em si mesmo, coisas boas acontecerão. Tive a sorte de estar cercado por bons companheiros de equipe, bons treinadores e coisas boas aconteceram para mim.”

Ele também tocou nos icônicos uniformes pretos dos Raiders. “Posso usar preto, todo preto, o tempo todo. Essa é uma das partes mais legais disso”, disse ele.

Garoppolo espera trazer energia e liderança para a equipe. “Como eu disse antes, estou tentando merecê-lo. Só porque sou o zagueiro, não sou o líder por causa disso. Quero ser o líder porque os caras me respeitam e acreditam em mim, e acho que começa com trabalho duro”, disse ele. “Quando você tem uma oportunidade como essa, é difícil deixar passar.”