Jimmy Kimmel aborda Will Smith-Chris Rock no Oscar em monólogo

Jimmy Kimmel abordou o tapa do Oscar do ano passado durante seu monólogo de abertura – e ele fez exatamente como a maioria pensou que faria … com uma piada e um soco, e um aviso.

O três vezes apresentador voltou no domingo para assumir as funções de MC, e seus comentários no início do show não evitaram o elefante na sala. Demorou um pouco para JK chegar o tapa – espalhando tiros em MUITAS outras estrelas de antemão – mas quando ele fez … ele entrou.