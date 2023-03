Jimmy Kimmel apoia Chris Rock aplaudindo sua reação ao infame ‘tapa do Oscar’

Jimmy Kimmel é o apresentador designado do Oscar 2023 e opinou sobre todo o tapa do Oscar e elogiou Chris Rock, dizendo que o comediante deve se orgulhar, pois não é uma tarefa fácil levar um tapa na cara e não contra-atacar ou reagir em um forma violenta.

Kimmel, em uma entrevista recente à revista People, mencionou que está pronto para o Oscar e abordou o tapa dizendo que “acho que é algo que todo mundo se arrepende e que vamos superar”.

Para levar um tapa na cara e ficar tão legal

No entanto, ele também mencionou que ainda está em choque com o que aconteceu e as consequências que vieram depois “Ver algo assim acontecer fora do The Maury Povich Show é chocante. E então, para acontecer no Oscar, isso aumenta cerca de um milhão de vezes”

Enquanto isso, ele também falou sobre o respeito que ele tinha por Chris Rock e como ele aplaudiu como ele lidou com a situação. “Quer dizer, levar um tapa na cara e ficar legal é algo de que Chris deveria se orgulhar.“, disse ele. “Espero que os netos de Chris ainda se orgulhem disso quando ele morrer e se for.”

Especial da Netflix ‘Selective Outrage’ de Chris Rock estreou na semana passada e o que ele disse sobre Smith ressoou com muitas pessoas, dizendo que ele não tinha nada a ver com o tapa, era tudo sobre os envolvimentos de relacionamento de Smith.

O tapa no Oscar para a posteridade

O apresentador do Oscar pela terceira vez estava esperançoso de que “Um dia será visto da mesma forma que aquele cara correndo nu no palco é visto: um momento estranho sobre o qual todos conversamos e com o qual esperamos aprender.”

Kimmel apresenta o Oscar pela terceira vez este ano Domingo, 12 de março, às 20h ET.