Jimmy Kimmel canaliza seu Donald Trump interior para zombar de sua recente acusação

Pretty muito todos os apresentadores de TV tarde da noite se opõem a de Donald Trump política, mas o mais crítico é definitivamente Jimmy Kimmel. Por muitos anos, o famoso comediante foi implacável contra o ex-presidente e esperava um evento como o que aconteceu na quinta-feira. Como você já deve saber, Trump acabou de ser oficialmente indiciado pelo caso de ‘suborno’ contra a ex-atriz pornô Daniels Tempestuosos. Esta é a primeira vez que um presidente americano é acusado de um crime real e Jimmy Kimmel teve que comemorar.

em puro Donald Trump moda, Jimmy tinha uma bandeira americana plantada no meio de seu set e rapidamente se aproximou para abraçá-la. Se isso soa familiar é porque Donald Trump fez exatamente a mesma coisa durante um público Republicano evento. Claramente, Kimmel está zombando do ex-presidente e está gostando muito do que está acontecendo com ele agora. Kimmel é talvez quem vai atrás de Trump com as piadas mais duras, apesar de tê-lo como convidado no programa anos atrás. De fato, todos os apresentadores do horário nobre da madrugada convidaram o ex-presidente, mas se distanciaram dele assim que ele começou a concorrer ao cargo.

Outros programas de comédia também estão zombando de Donald Trump

Outros shows também estão zombando do presidente e definitivamente tendo um dia de campo com ele. Nomeie o show, não importa. Todo mundo quer zombar e todos estão aproveitando este dia, as comemorações estão em ordem para todos eles. Mas isso não significa que o ex-presidente vai ser preso ou preso. Tudo o que significa é que Trunfo estará no tribunal e ele terá a chance de se defender.

No entanto, isso pode muito bem ser o precedente de que o salto inicia muitos outros processos legais contra ele por vários motivos. Trump foi acusado de vários crimes diferentes que vão desde obstrução da justiça, sedição, até má conduta sexual contra várias mulheres. Não importa o motivo, Trunfo está sendo processado por todos os lados.