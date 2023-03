Jimmy Kimmel e Nicole Kidman são os responsáveis ​​pela ausência de Tom Cruise no Oscar

EUÉ hora de oferecer a você um pouco do motivo pelo qual Tom Cruise não compareceu ao Oscar, pode ter sido devido a conflitos de agendamento mas há dois relatos que parecem mais plausíveis. Primeiro, o mais óbvio é que Tom Cruise queria evitar cruzar com a ex-esposa Nicole Kidman. Os dois compartilham dois filhos juntos, mas Cruise basicamente desapareceu de sua vida depois que ela se casou com Keith Urban. O Daily Mail informou que eles conversaram com uma fonte próxima ao ator, que lhes disse que esse foi um dos motivos pelos quais ele decidiu não comparecer ao evento. Além disso, Cruise já havia compartilhado algum tempo de qualidade com seus colegas indicados.

Como você deve ter notado, Nicole Kidman entregou um dos prêmios durante a cerimônia e Tom Cruise decidiu não comparecer porque não queria esbarrar com ela. Sempre que pode, Tom Cruise evita sua ex-esposa, independentemente do evento. Durante o Oscar, Lady Gaga foi quem representou o filme por meio de sua atuação e de sua presença na indicação. ‘Top Gun Maverick’ ganhou o Oscar de melhor som – o filme foi esnobado em todas as outras categorias em que foi indicado. Além disso, há outra razão pela qual Tom Cruise não compareceu ao Oscar.

Scientology cortada de Jimmy Kimmel faz piadas sobre Tom Cruise

A outra razão também é bastante plausível, pode ter sido adicionada à sua recusa em encontrar Nicole Kidman. Jimmy Kimmel e Tom Cruise se dão maravilhosamente bem, mas o ator ficaria muito desconfortável se contasse uma piada de Scientology durante seu monólogo. Todos na organização da cerimônia sabiam que Cruise não compareceria alguns dias antes do evento. Kimmel teria ficado muito desapontado com o ator por decidir não comparecer. A produtora Molly McNearney falou com a Entertainment Tonight para revelar que cortaram 3 minutos do monólogo dedicado a Tom Cruise. Não foi revelado se Tom não queria comparecer devido às piadas, mas ele sabia que seria um jogo justo se comparecesse.