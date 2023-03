Jimmy Kimmel fala sobre tapa no Oscar com piadas sombrias e terríveis antes do show

Jimmy Kimmelestá apresentando o Oscar novamente esta noite, e um ano depois do infame tapa … o cara tem falado muito sobre isso, meio que transformando o momento em uma piada.

O engraçadinho da madrugada tem feito uma tonelada de imprensa nas semanas que antecederam o grande show – sua terceira vez lidando com funções de MC para o maior show de Hollywood – e sim … ele foi questionado repetidamente sobre Will Smith batendo Chris Rocke como ele vai lidar com isso.

#Oscar o apresentador Jimmy Kimmel brincou que “nenhum sangue será derramado” no Oscar ao assistir à apresentação do tapete cor de champanhe deste ano. https://t.co/Qe60Trtj5g pic.twitter.com/xiHRZTYZs3 — Associated Press (@AP) 12 de março de 2023

@AP

Aqui estão algumas citações de JK das últimas semanas. Quando questionado por THR o que ele faria se alguém tentasse puxar um imitador e esbofeteá-lo, Kimmel disse … “Se eu for maior do que eles, eu bato neles na televisão. E se for The Rock, eu corro.”

Alguns dias atrás, enquanto os preparativos estavam em andamento, Kimmel fez outra piada sobre a carnificina … com referência à cor da caminhada deste ano. Ele disse: “As pessoas têm perguntado: ‘Haverá algum problema este ano? Haverá alguma violência este ano?'”

Ele acrescenta: “Nós certamente esperamos que não. Mas se houver, acho que a decisão de usar um tapete champanhe sobre um tapete vermelho mostra como estamos confiantes de que nenhum sangue será derramado”.

Em outras palavras, ele está xingando a brutalidade ao provocar a possibilidade de mais, ainda que de brincadeira. Sobre a questão de realmente falar sobre isso em seu monólogo, Jimmy diz que o fará.

Ele disse em entrevistas que vai “espremer apenas mais algumas gotas” e dar uma opinião que ele acha que ninguém ouviu ainda. Kimmel observou que não planeja falar muito sobre isso, mas diz que é o elefante na sala e que deve ser abordado.

Quanto ao todo equipe de crise coisa – ou seja, AMPAS contratar um monte de gente para “lidar” com qualquer loucura que possa acontecer – JK diz que não está a par disso … e não sabe nada sobre a logística do que eles planejaram ou como eles iria implementá-lo se as coisas dessem errado.

É interessante que Jimmy esteja fazendo pouco caso o tapa tanto quanto ele tem, e presumivelmente o fará novamente às 17h. Você deve imaginar que a ABC e a Academia assinaram tudo … eles são os produtores e showrunners disso, e eles dão as ordens.