Jin Young Ko vence LPGA Singapore por duas tacadas

Datual campeão Jin Young Ko da Coreia do Sul fechou com três abaixo de 69 no domingo para vencer o Campeonato Mundial Feminino da LPGA por dois tiros.

O líder da noite, Ko, teve um total de 72 buracos de 17 abaixo de 271 para terminar dois à frente do americano Nelly Korda com um grupo de três jogadores empatados em terceiro lugar com 14 abaixo.

Começando o último dia duas tacadas atrás do sul-coreano no Sentosa Golf Club, Korda também acertou 69 para terminar com 15 abaixo de 273.

americanos corpo de alice (69) e Danielle Kang (68) terminou com 14 a menos, com o Japão Ayaka Furue (67) empatando pelo terceiro lugar.

Nº 1 classificado Lydia Ko arremessou 74 e estava com 5 abaixo, 12 tacadas atrás em um empate para 31º.